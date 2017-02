Trump advierte a Israel de que nuevos asentamientos no ayudan a la paz

La Administración Trump da marcha atrás y dice ahora que los nuevos asentamientos de colonos en Cisjornania no ayudan a lograr la paz entre Israel y Palestina. Lo ha hecho a través de un comunicado de la Casa Blanca. Aunque no es la postura definitiva del nuevo gobierno, porque este tema lo abordará directamente Trump con Netanyahu en su reunión el 15 de febrero.Trump no baja el ritmo. Tras su rifirrafe con Schwarzenegger por la audiencia que hace al frente de su antiguo reality show y su bronca telefónica con el primer ministro de Australia por firmar con Obama la acogida de 1.200 refugiados, como prometió en campaña el magnate va a imponer hoy nuevas sanciones a Irán por el lanzamiento de misiles, según medios estadounidenses…Una decisión que ha tomado después de reunirse con ejecutivos de Harley Davison. Y después de que UBER le haya dado la espalda, porque su fundador ha renunciado como asesor del presidente.Mientras, el primer inmigrante que fue expulsado por su polémico veto ha regresado a Estados Unidos como un auténtico héroe. Video: Reuters.