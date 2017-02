Ricardo Lagos sobre Guillier: “no tiene ideas muy claras"

El ex presidente Ricardo Lagos afirmó que el senador Alejandro Guillier “es la novedad” en la política chilena y que su popularidad en las encuestas es “una respuesta muy poco sofisticada, muy simple”.

En entrevista con el diario español El País, el candidato del PPD a la presidencia sostiene que el periodista y senador, pese a ser independiente, es parte de la coalición gobernante, “por esa razón él es parte del establishment también”.

Al ser consultado si considera a su contrincante como un populista, asegura que no, pero “otra cosa es que usted diga ‘no tiene ideas muy claras, no se le aparecen"”.

Asimismo, insiste en que pese a estar atrás en las encuestas, asegura que el escenario está abierto “porque la abstención es enorme. En las comunas de más de 100.000 habitantes en las municipales votó menos del 30%”, subrayó.

Pese a ello, sostuvo que “no es mi estilo criticar. Por eso cuando me embarqué en esto, con la edad que tengo, dije que no es un demérito perder en democracia. Conocía las dificultades, aunque no pensé que eran tantas. He recibido llamados de amigos míos, que dicen en qué te metiste”.

Lagos también tuvo palabras para Sebastián Piñera, asegurando que si él vuelve a La Moneda “sería un retroceso. Que gobierne la derecha no es lo mejor para el Chile de hoy”.