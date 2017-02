Claves para entender en qué queda el bloqueo al veto migratorio de Trump

-¿Cómo empezó todo?-

Un tribunal de apelación estadounidense rechazó en la madrugada del domingo la solicitud de la administración de Donald Trump de restablecer de inmediato el decreto antiinmigración del presidente de Estados Unidos, bloqueado por una corte federal.

El departamento de Justicia recurrió el sábado por la noche, ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, la decisión de un juez federal de bloquear la aplicación de este decreto firmado hace ocho días por Trump, con lo que volvió a abrir las puertas de Estados Unidos a ciudadanos de siete países musulmanes.

Tras la decisión de este tribunal de apelación se mantiene suspendida la aplicación del decreto antiinmigración de Trump.

La cuenta de Twitter de la Fiscalía General de Washington muestra el documento en el que se deniega el recurso presentado por la Casa Blanca.

Aunque el dictamen del juez es temporal, éste suspendió la orden ejecutiva de Donald Trump, lo que significó que las personas de los siete países afectados que tienen visas para entrar a Estados Unidos pueden ingresar al país.

La decisión del juez de distrito James Robart y ahora de la corte de apelaciones representan dos fuertes reveses contra la polémica medida migratoria que ya suma decenas de demandas en varios estados

-¿Cómo respondió la administración de Donald Trump?-

El Gobierno de Trump planea cumplir con esa solicitud, en lugar de recurrir directamente al Tribunal Supremo, porque prefiere “dejar que se desarrolle el proceso de apelación”, según dijo hoy un portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr.

No obstante, los expertos coinciden en que, pase lo que pase en esta corte, el caso acabará con toda probabilidad en el Tribunal Supremo, que actualmente está dividido entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista.

Trump nominó esta semana a un nuevo juez para el Supremo, el conservador Neil Gorsuch, pero está por ver si el Senado lo aprobará antes de que este caso llegue a la máxima instancia judicial.

Los estados demandantes en el caso, Washington y Minesota, argumentan que el decreto es anticonstitucional porque provoca discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.

No obstante, Trump se cuidó de no mencionar la religión musulmana en su orden ejecutiva, y ese factor, unido a la amplia autoridad que el sistema legal estadounidense concede al presidente para regular la política exterior y migratoria, podría contar a favor del mandatario en la batalla judicial.

Trump criticó duramente este sábado al magistrado que suspendió su veto migratorio, al llamarlo “supuesto juez” y acusarle de “arrebatar al país la capacidad de aplicar la ley”.

Hoy fue aún más allá, al escribir en su cuenta de Twitter: “Simplemente no puedo creerme que un juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será suya y del sistema judicial. La gente se está colando (en el país). ¡Mal!”.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017