Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 6 al 12 de febrero

…Amigos esta es una semana en la que puede se sientan un tanto extraños, como cuando se dale de un resfriado en el que uno sabe esta mejor, pero aún te queda el cansancio de lo vivido, período en el cual es importante hidratarse un poco más, mantener un bajo perfil en todo tipo de cosas, tratar de hacer lo que deben hacer sin forzarse, por tanto ir un poco más lento para que puedan cumplir todo como corresponde y sin agotar todas sus energías de una, todo empieza a reordenarse para empezar a pensar en armar la mesa, conseguir los platos y todo lo necesario para pensar en volver a retomar el proyecto de empezar de nuevo, todo lo sucedido nos ha dejado desolados aunque no sin el empuje para continuar, eso dependerá de la postura personal de cada uno y el tiempo que requiera para recuperar sus fuerzas y levantarse de nuevo, lo importante es volver a trazar metas, empezar a proyectar nuevamente, con otra perspectiva quizás, sus vidas y las de los que ama, visualícenlo como la oportunidad de hacer lo que escojan esta vez mucho mejor, es momento entonces de evaluar pensar en tomar decisiones, decisiones que aún no deberían tomar, pero si darle vuelta en sus cabecitas, son momentos que podemos llamar “Cero” aquellos en los cuales hay instancias de renovación inevitables con perspectivas diferentes y acciones particulares que de repente antes no hubieran tomado, es parte de vivir, pero en este caso es algo individual socializado, todos vamos energéticamente a pasar por este momento, las mejores vibraciones para que lo enfrenten de la manera más sana y fluida, que todo transcurra amablemente y las energías positivas nos acompañen, asíseráasísea, y todo nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera colaboramos para que los momentos vividos se hayan podido superar mejor para otros, ayudar es lo más maravilloso, Gracias Dios por Ayudarme a Ayudar, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, quizás por estos días no se sientan con mucho ánimo, es porque están atrayendo energías poco amables hacia ustedes, Decreten en voz alta que solo lo bueno llega a uno…su carta anual es “La Templanza” y recomienda tenerse mucha paciencia…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo puede revertirse, pero no se molesten si no pasa tan rápido, todo tiene su tiempo…el Número (12) les corresponde esta semana avisa que sean prudentes y usen el tacto con exceso esta semana…su número anual es (14) y sugiere que traten de no enfrentarse con sus cercanos para evitar peleas…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para mantener Calma, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, a veces para seguir ese camino que queremos debemos evaluar dejar de lado algo, o a alguien, que de verdad nos interesa, Decreten en voz alta la luz me guía…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda que quizás sea bueno re-evaluar nuestras búsquedas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que dejar de lado algo, o alguien, que queremos duele, pero a veces es una liberación…el Número (16) les corresponde esta semana avisa que pueden sentirse contrariados, paciencia…su número anual es (9) y sugiere que deben buscar la fuerza para superar las pruebas…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Transmutar lo negativo en positivo, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Solidez, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, siempre sugiero ser prudente con las ilusiones, cuando no se espera nada es factible no desilusionarse e incluso recibir algo muy bueno de quien no pensaban, Decreten en voz alta que solo lo bueno llega a nosotros…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda no caer en la tentación de “creer” por necesidad, sean prudentes y observadores…su Vibración Numerológica de esta semana predice que lo que debe suceder será, si han sido buenos llega lo positivo igual…el Número (15) les corresponde esta semana avisa que puede que reciban una agradable sorpresa material…su número anual es (6) y sugiere que si hay que pelear por un bien social deben hacerlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para ser conscientes que son sus propios Líderes, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando las cosas se hacen bien es inevitable todo, tarde o temprano, tienda, o mejore, el camino es difícil, pero tiene compensaciones, Decreten en voz alta que estamos agradecidos por lo bueno que recibimos…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda rescatar ese guerrero interno que tienen…su Vibración Numerológica de esta semana predice que con su fortaleza y las buenas vibras logran recomponer aquello…el Número (20) les corresponde esta semana avisa que será un buen período, aprovechen lo que les llegue…su número anual es (11) y sugiere que apelen a su experiencia para resolver…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles la Visión Clara de todo, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Prudencia, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, hay momentos en los que uno cree estar bien en lo que quiere, sin embargo la vida nos va “diciendo” de alguna manera si estamos bien o no, Decreten en voz alta que agradecen los avisos…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda escuchen sus percepciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si hay que seguir buscando pues adelante será para mejor…el Número (9) les corresponde esta semana avisa que todo cambio es favorable si así lo quieren ver…su número anual es (10) y sugiere que no pierdan el empuje…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles el Empuje, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Entusiasmo, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, serán unos días en los cuales las energías negativas tratarán de tentarlos de mil y un formas, analicen todo antes de decidir, Decreten en voz alta que eligen solo lo bueno que es bueno para uno…su carta anual es “El Demonio” y recomienda que estén muy alertas ante las trampas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que a veces la forma atractiva no necesariamente trae lo mejor, mucho ojo…el Número (6) les corresponde esta semana avisa que la obstinación no es buena consejera…su número anual es (15) y sugiere que sean precavidos que es muy fácil caer y luego no poder salir…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Pensar Fríamente, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Auto-Control, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, han sido semanas compleja, y de alguna manera todo se pone energéticamente para que puedan tener la oportunidad de volver a empezar, Decreten en voz alta que sus caminos fluyen en positivo…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda que entiendan que hay cosas ineludibles y solo queda enfrenta y superar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que mucho dependerá de su iniciativa personal…el Número (1) les corresponde esta semana avisa que ser fuerte es bueno, testarudo no…su número anual es (16) y sugiere que sean cautos, pero perseverantes…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Ímpetu, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando las cosas se van dando, aunque sea lento, es importante no perder la esperanza de que todo lo que quieren se va a cumplir, Decreten en voz alta que todo lo que quieren y es bueno para uno se concreta…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer lo correcto para que lo bueno llegue…su Vibración Numerológica de esta semana predice que paso a paso se forja lo que buscamos, demos buenos pasos entonces…el Número (14) les corresponde esta semana avisa que se vienen cambios…su número anual es (8) y sugiere que apelen a la fuerza que tienen para continuar…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando las cosas se han hecho siendo prácticos es más factible que todo vaya fluyendo ordenadamente y aunque se desvíe vuelva a su cauce, Decreten en voz alta que agradecemos ir por el camino correcto…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda tengan paciencia que todo se compone…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la oportunidad se creará igual…el Número (10) les corresponde esta semana avisa que tendrán la visión para ejercer una buena guía…su número anual es (7) y sugiere que sean prácticos sin dejar de escuchar a su percepción…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para no dejar de estar Iluminados, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, alcanzar nuestros ideales es algo maravilloso en la medida que aquellos no se alejan de todo lo que representa valores importantes para nosotros, Decreten en voz alta que agradecen la claridad de sus elecciones…su carta anual es “La Luna” y recomienda entender que puede que no vean lo positivo, luchen contra eso…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las elecciones sanas atraen sanidad…el Número (5) les corresponde esta semana avisa que en la vida no solo de trabajo vive el hombre…su número anual es (18) y sugiere que sean observadores de lo que sucede a su alrededor…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Apertura de Mente, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, siguen sintiendo que todo no está como debe de ser, la estabilidad aún les cuesta poder recuperarla, Decreten en voz alta que el Equilibrio están con uno…su carta anual es “El Juicio” y recomienda darse un respiro, trabajar internamente, todo puede revertirse…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si sienten desenfreno traten de calmarse y tomar control…el Número (0) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que es mejor no tomar decisiones y ser prudentes…su número anual es (20) y sugiere que ver lo nuevo no implica decidirse ya por algo de aquello, esperen…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para estar bien Aterrizados, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Prudencia, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, las vibraciones siguen fuertes, ahora hay que entender que alcanzar algo, o a alguien, no es suficiente, lo importante es todo lo que se debe hacer para mantenerlo, Decreten que hacen siempre lo mejor para ser felices…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda apelar siempre a la comprensión…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si ejercemos control sobre nuestra energía la sabremos aprovechar mejor…el Número (11) les corresponde esta semana avisa que deben alejarse de las dudas…su número anual es (2) y sugiere que si usan la lógica su pensamiento será claro…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para permitirlos Ver Claramente, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…