Nana agredida por oftanmólogo en Viña del Mar presenta millonaria demanda: "Es un día que jamás olvidaré"

Fue durante un paseo con “Alai”, un perro lazarillo que cuidaba en el edificio Atlantis en Viña del Mar, cuando la asesora del hogar Patricia Valdebenito, tuvo que enfrentar la peor experiencia de su vida. En el ascensor, justo cuando regresaba al departamento, fue increpada y tironeada por el oftanmólogo Carlos Schiappacasse, quien minutos antes había expulsado en forma violenta a la mascota desde el ascensor. Todo quedó registrado en las cámaras del edificio.

La amarga historia se produjo el 26 de septiembre de 2015. Tras casi un año y 4 meses de trámites, finalmente la semana pasada la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la sentencia por discriminación arbitraria contra el profesional de la salud, que había sido dictada en primera instancia por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar y que lo obliga a pagar una multa de 30 UTM (1.377.210 pesos). Cabe destacar que Carlos Schiappacasse pidió disculpas públicas.

Pero Patricia Valdebenito no olvida, pese a que ya tiene una nueva vida en Collipulli, junto a su familia y su nuevo empleo en una planta de paneles de Angol. “Es un día que jamás olvidaré, porque me humillaron con palabras y empujones solo por ser una nana. Fue algo muy fuerte, que me causa mucha pena. Nunca me imaginé que me pasaría algo así en esta vida. Ahora estoy con mi familia, tratando de salir adelante, luchando día a día”, contó a Publimetro Patricia Valdebenito.

Valdebenito, tras el incidente, fue despedida al mes siguiente. “Estuve tres meses sin trabajar, no tenía como mantener mi casa. Yo hice el sacrificio de venirme a Viña a trabajar, por 5 años, porque tenía un hijo en el Inacap y necesitaba pagarle los estudios. Fue difícil, nunca me imaginé que por defender a una mascota indefensa, me iban a pasar tantas cosas. Hoy me veo en el video y siento mucha pena. Se vienen muchos recuerdos”, dijo la ex asesora, quien aprovechó la oportunidad de agradecer todo el apoyo y cariño de la gente a través de redes sociales.

Demanda civil

El abogado de Patricia Valdebenito, Eduardo Arévalo, interpondrá esta semana una demanda civil contra el oftanmólogo Carlos Schiappacasse por concepto de lucro cesante sin perjuicio y por el daño moral ocasionado.

“Mi clienta fue despedida al mes siguiente de la agresión, por lo que le causó un daño enorme. Su empleador no se quería ver involucrado en la problemática, lo que provocó que Patricia estuviera tres meses sin trabajo”, aseguró el abogado.

Según Arévalo, se trataría de una indemnización por los tres meses de sueldo, más el daño moral que equivaldría a 15 millones de pesos aproximadamente. “Creemos que Patricia debe ser compensada por todo el daño que se le fue causado”, explicó el abogado.