"Papá, por favor no me mates": la súplica del niño de 11 años que logró salir con vida tras asesinatos en Buenos Aires

La noche del domingo ocurrió un asesinato múltiple en Argentina, luego que un hombre identificado como Diego Loscalzo asesinara a su pareja Romina Maguna, además de a tres cuñados, su suegra y al esposo de una de las hermanas de su mujer.

El caso conmocionó a la localidad de Hurlingham en Buenos Aires, ciudad que se ha ido enterando esta jornada de los nuevos antecedentes en torno al caso.

El sujeto, apodado “El chino”, asesinó a balazos en primera instancia a su cónyuge, a una hermana de la mujer y a un cuñado.

Posteriormente, partió en moto hacia otros familiares de la mujer, a quienes atacó con la misma arma, matando a otro cuñado y a su suegra. Además, disparó a otra hermana de su pareja, la cual se encontraba embarazada de nueve meses con fecha de parto para este lunes. Finalmente, la mujer perdió a su hijo.

Uno de los vecinos de la familia, identificado como Marcelo, relató a la prensa trasandina cómo ocurrió la matanza en el primer domicilio, en donde resultó con vida Uriel, el hijo de 12 años que era sobrino de Loscalzo.

“Uriel vino a tocarme la puerta de mi casa y lo hice pasar pensando que le estaban robando, afirmó el hombre, quien agregó que las primeras palabras que le dijo el menor fueron: “El Chino me mató a mi mamá”.

“Me dijo que le había puesto el arma en el pecho y que él le dijo ’papá, por favor no me mates’, porque más allá de que no era su papá biológico, le decía papá”,manifestó.

Luego escuchó disparos desde la casa, por lo que decidió esperar un tiempo para luego ir a observar que había pasado en la vivienda. Allí se encontró con Darío Daniel Díaz, cuñado del asesino y de su esposa, quien estaba con vida pero que posteriormente falleció. “Cuando yo me cruzo, me encuentro en un porche a Darío, que estaba herido, que me dice ’llamá a la policía que mató a Romina’”, sostuvo el testigo.

Luego siguió caminando por la casa. “Romina estaba tirada en el piso; Vanesa, que era la hermana, también. Las dos son Maguna. Y había otra chica que tengo entendido que se llama Cecilia López (una vecina) que estaba herida en una pierna”.Tras esto, llamó a la policía.

El testigo señaló finalmente sobre lo acontecido que “no sé qué le habrá pasado. Para lo que yo veía, eran una pareja normal. Si tenían problemas, los tenían puertas adentro y no se escuchaba nada”.