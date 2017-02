Sename: Ministerio de Justicia califica en nivel "muy crítico" a 16 residencias

El Ministerio de Justicia evaluó 83 residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename) en siete regiones del país, revelando que 16 de ellos se encuentran en un nivel de “alta criticidad”.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, un grupo de expertos visitaron once Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) y 72 residencias entre el 1 de junio y el 1 de julio del 2016.

En ese sentido, hicieron el análisis mediante un instrumento que abarcaba cinco elementos: salud, aplicación de protocolos, calidad de vida, recursos humanos y si se hace correcto uso de las circulares respecto a los casos de maltrato.

Al respecto, de las residencias visitadas, se cifró en un 50% las que se encuentran en estado crítico en materia de salud, indicándose que los aspectos que conllevan a dicha cifra son principalmente la falta de control en el ingreso y salida de medicamentos (43,4%) y la falta de registro en la administración de remedios (13,3%).

De esta manera, se presentará un plan de acción para enfrentar la situación el cual les fue solicitado a los centros que se hallan en nivel de “alta criticidad”.

Los lugares que se encuentran en dicha categoría son RAD PER Alihuen, REM PER Nuestra Señora del Camino, PRM Residencia Gabriela Mistral y RSP PER Don Bosco Padre Hurtado en la Región Metropolitana; CPE San Antonio, RLP PER Hogar Mi Familia, RPP María Madre, RSP PER Vengan A Mi Región de O’Higgins y RSP PER ACJ Rancagua en Valparaíso; REM PER Renuevo Curicó en la Región del Maule y REM PER Residencia Horizonte, REM PER Residencia María Reina de los Apóstoles, REM PER Residencia Coronel, RPM Faro de Luz y Esperanza, RPM Las Gaviotas y RPM Villa Santa María Goretti en el Biobío.