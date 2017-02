Experto en asistencia ante desastres y reacción de la Onemi en incendios forestales: “Aplaudo las evacuaciones como las de Santa Olga”

Callaghan encabeza el equipo de asesores y brigadistas estadounidenses que llegaron hasta Chile, para ayudar en los incendios forestales con un monto de 740 mil dólares en las necesidades más apremiantes que viven los damnificados y colaborar con expertos para salir de “un mega incendio histórico de proporciones nunca antes vistas en la región”, como lo califica.

¿Cómo evalúa la respuesta que tuvo la Onemi ante la emergencia de los incendios forestales?

-Estoy muy impresionado con el trabajo de la Onemi y Conaf, porque en este incendio histórico sólo hay 11 muertos y 7 de ellos son bomberos, para ver el impacto de los incendios fui a visitar algunos lugares y me pareció que la labor fue efectiva por los múltiples focos, en mis 30 años de trabajo nunca había visto algo así en la región, yo aplaudo el trabajo que se ha realizado, como las evacuaciones de Santa Olga donde afectó fuertemente y sólo una persona murió, ellos evacuaron a la gente en la noche lo que fue excelente.

¿Los equipos de emergencia se deberían coordinar de una mejor forma para tener resultados más auspiciosos?

-Siempre hay un montón de cosas de prevención para que las comunidades tengan el cuidado correspondiente que un incendio no empiece por accidente. Es importante que sepan los planes de evacuación de cada lugar, pero para mí la organización fue excelente, la gente prestó la ayuda necesaria, tanto a nivel de organizaciones como de los ciudadanos, quienes tienen un espíritu de ayuda increíble que no he visto en otros países.

Luego del terremoto y tsunami del 2010, la Onemi vivió una reestructuración para agilizar los procedimientos y se cambiaron los protocolos de acción de las autoridades ¿Cómo se evalúa este cambio?

-Yo estoy muy impresionado de como está funcionado la Onemi, porque se demuestra que como país han aprendido de muchas situaciones que han vivido para responder rápido, eso queda demostrado con el plan de evacuación del 2015, el que surgió tras el terremoto y tsunami del 2010.

Se puede decir que nunca se está completamente preparado, pero aplaudo al país por la preparación y pensar mucho en prevención y preparación.

Ahora que se estima que los incendios forestales se volverán más usuales con el cambio climático, ¿se debería crear un plan especializado en esta área?

-Sí, yo creo que esto debería ser y me imagino que la Conaf va a seguir buscando no tan sólo para esta temporada y eso es importante para todos los países porque esto va a seguir lamentablemente y si ya vimos algo histórico se pueden revisar alternativas para evitar situaciones a futuro

¿Qué característica debería tener este plan de emergencias anti incendios?

-Es importante la organización del plan, la utilización de los recursos de aviones para no tener problemas a futuro, y utilizar todos los recursos existentes del país, tomando en consideración que pueden ser eventos que se prolonguen en el tiempo por meses, porque ahí cambian las circunstancias con el cansancio de las personas y el agotamiento de los recursos

La ciudadanía criticó los primeros días de la labor de los organismos de emergencia y pedían la llegada del Supertanker ¿Cree que se podría haber agilizado aceptar este tipo de ayuda?

-Onemi y Conaf estaban usando los recursos que tienen, nosotros como Estados Unidos estamos respondiendo con herramientas, equipos y expertos, porque hay que entender que es muy complicada la situación, no sólo son los aviones, debe existir una comunicación entre ellos, la Conaf y los bomberos. Lo más importante es siempre buscar los recursos que se tienen en el país y saber utilizarlos, como cuando el gobierno ya estaba utilizando los aviones, helicópteros en el momento más crítico.