Arancibia tras declarar en fiscalía: "Los almirantes no mienten, así que el señor Aleuy se ponga las pilas"

El ex almirante Jorge Arancibia llegó voluntariamente este miércoles a declarar en la Fiscalía Centro Norte por el caso noticias falsas, en relación a sus polémicos dichos sobre los incendios forestales.

Esto luego que el también otrora senador asegurara que el Gobierno sabe “quienes son y dónde están los que provocan los incendios”. “No existe la voluntad política de enfrentar a estos grupos concertados que provocan tanto daño”, agregó.

Ante estas palabras, el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy pidió al Ministerio Público que cite a declarar a Arancibia. “Las declaraciones del almirante son completamente falsas, no tenemos antecedentes sobre grupos organizados que estén actuando en esto y dado que hemos hecho esta gestión vamos a pedir que el ex almirante sea citado por la Fiscalía para que entregue la información correspondiente”, indicó en dicha oportunidad.

Por este motivo, el otrora senador llegó esta jornada a declarar ante el persecutor Andrés Montes, afirmando que “vengo voluntariamente a colaborar con fiscalía para despejar cualquier duda que exista al respecto. Voy a confirma lo dicho con argumentos”.

Posteriormente tras abandonar el recinto, volvió a conversar con la prensa, asegurando que todo lo que indicó es verdad pues “los almirantes no mienten y el almirante Arancibia menos, así que el señor Aleuy se ponga las pilas”.

“Si el señor Aleuy quería molestarme, lo logró y espero que se retracte”, desafió el otrora senador.

De igual manera, confesó que “cuando me informaron que venía a declarar en condición de imputado me sorprendió y molestó”, precisando que “se me mantiene la calidad de imputado mientras dure la investigación”.

“Vine a cooperar con el señor fiscal entregando toda mi información y a defender la libertad de expresión”, añadió.

Por último, sobre cómo recopiló los datos para afirmar que el Gobierno sabe “quienes son” los que provocan los incendios, aseveró que “mis argumentos se basan en fuentes abiertas, lo que se produce en medios de comunicación”. “Yo me basé en una recopilación a través de la internet”, remató.