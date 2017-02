Caso OAS: fiscal descarta que campaña de Bachelet esté incorporada "a la carpeta de investigación"

La fiscal Ximena Chong, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, defendió esta jornada los allanamientos realizados ayer por la Brigada de Delitos Financieros de la PDI a las oficinas de Santiago de la empresa Brasileña OAS.

Los operativos se llevaron a cabo en las comunas de Santiago, Huechuraba y Lampa, debido a la demora de la compañía constructora en entregar la información contable que se le había solicitado judicialmente.

Por eso se pidió a tribunales la autorización para el procedimiento, teniendo en cuenta que hay una indagatoria vigente por fraude al Fisco en la arista del Jet privado que dicha empresa le facilitó esa empresa al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, y que fue presentado como gasto de campaña ante el Servel.

“La diligencia se solicita en el contexto de una investigación actualmente vigente, donde entre otros antecedentes existe una querella del Consejo de Defensa del Estado por un delito de fraude al Fisco. En todo caso, nosotros le expusimos al juez de Garantía cuáles eran los antecedentes que nosotros manteníamos, y él, en ejercicio de su rol, ponderó los antecedentes, autorizó la realización de la diligencia, la diligencia ya se ejecutó, y respecto a lo que sigue en relación con la investigación, no lo podemos comentar”, dijo la persecutora.

Y aunque la fiscal Chong no lo pueda comentar, el nombre de la Presidenta Michelle Bachelet gira para muchos alrededor de los allanamientos, sobre todo después de la publicación de la semana pasada de la revista brasileña Veja, en que apareció un artículo periodístico basado en las declaraciones de ex publicistas del Partido de los Trabajadores de ese país, que vincula a la empresa OAS con el financiemiento de la campaña presidencial de Bachelet.

Al respecto, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte no confirmó ni descartó cosa alguna.

“Nosotros esa información no la tenemos incorporada a la carpeta de investigación formalmente. Nosotros no nos hacemos cargo de informaciones de prensa. Nosotros seguimos trabajando de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado hasta la fecha, y sobre el detalle de las diligencias y la orientación de las mismas no les podemos señalar nada (…) Yo no voy a descartar ni confirmar nada”, finalizó diciendo Ximena Chong.