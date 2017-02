Mahmud Aleuy sobre Arancibia: "Transformó una información en opinión"

Respecto a las palabras del ex comandante Arancibia, sobre manejar información relacionada con los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país, el ministro del Interior (s) Mahmud Aleuy, afirmó que no se retractará debido a que el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, cambió sus dichos al momento de declarar ante la fiscalía.

“Según las declaraciones que él expresó en una radio dijo, ‘yo sé que las policías tienen la información’ y hoy día dijo, ‘yo lo que dije es que los servicios policiales debieron haber tenido la información’ o sea, transformó la información en una opinión”, señaló Aleuy respecto a las palabras emitidas por Arancibia sobre los incendios.

El almirante (R) Jorge Arancibia declaró durante la mañana de este miércoles ante el fiscal José Morales en calidad de imputado debido a que es acusado de entregar información falsa y alarmista durante una entrevista en la radio Agricultura.

Sobre la solicitud de Arancibia para que Aleuy se retractara, la autoridad dijo que no lo hará debido a las modificaciones en las palabras emitidas por el ex senador Arancibia.

“Nosotros lo único que pretendemos con esto es que las personas que hacen afirmaciones en los medios públicos de que tiene información sobre determinado tipo de delitos que se cometan en el país entreguen la información a quien corresponda quien en este caso es a los fiscales”, indicó el ministro subrogante.