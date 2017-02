La respuesta de Gómez-Lobo a taxista que lo encaró: "La gente prefiere Uber"

Un taxista encaró duramente este miércoles al ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo en momentos que presentaba el nuevo bus de Transantiago que cuenta con tecnología EURO VI la cual reduce la emisión de partículas contaminantes, en una actividad en el Parque Bustamante en el límite entre Santiago y Providencia.

Mientras efectuaba la actividad, el hombre le recriminó a la autoridad que “yo soy taxista, también licité y no tengo los mismos derechos que tiene esta empresa (mientras apuntaba a la máquina del transporte capitalino) para transitar por las calles”.

“Todos los días los de Uber y Cabify me están quitando mi salario. Todos los días Uber me quita los pasajeros y usted no hace nada. ¡Hasta cuando! Si usted tiene la sartén por el mango”, le manifestó.

Ante esto, el titular de Transportes le respondió que “nosotros hemos quitado más de mil vehículo, no tenemos ninguna facultad para hacer algo más”.

Sin embargo, las palabras del secretario de Estado no frenaron el ímpetu del taxista. “¿Sabe cuantos Uber hay en las calles? 45 mil, y cuando empiece marzo y las calles se congestionen, ¿qué vamos a hacer?”.

“Tenemos un proyecto de ley en el Congreso para regular esto, porque ahora no tenemos facultades”, argumentó Gómez-Lobo.

Tras la respuesta de la autoridad, el hombre reiteró que “tenemos 45 mil piratas en la calles y yo tengo que licitar cada 5 años y me meten las manos en el bolsillo. Entonces, ¿de qué me sirve licitar? Entonces me compro un bus y pirateo, por eso le digo que respuesta más básica me da ministro, eso no es de un ministro. Póngase los pantalones y luchemos juntos contra la piratería”.

“Si usted no tiene porque mandar un proyecto de ley, tiene que hacer lo que hizo (el presidente) Macri en Argentina, lo ‘cortó de una al tiro"”, agregó.

“Dígame una cosa: ¿Uber paga impuestos en Chile? No, no paga”, señaló el taxista. “Usted tampoco”, recriminó el secretario de Estado. “Cómo que no pago, que básica su respuesta”, alegó el hombre.

Ante esto, Gómez-Lobo aseguró que “la gente prefiere Uber”, tras lo cual el taxista reclamó que “los prefiere porque usted les da las facultades. Una persona que ocupa el cargo no puede ser por cuoteo político, tiene que ser para el pueblo. Usted no es una persona que haya estudiado transportes, es un ingeniero comercial que no tiene ni idea”.