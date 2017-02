Armada aclara polémico viaje de diputado Boric en buque de la institución: “Podría haber sido Boric o Soto”

El 4 de febrero pasado la familia Boric, incluido el diputado Gabriel Boric, realizaron un viaje desde Puerto Williams hasta la Isla Lennox en la zona austral del país para instalar un monolito a modo de homenaje a su antecesor Juan Boric, quien fuera uno de los primeros en llegar al lugar.

Para llegar hasta la isla Lennox, la familia Boric lo hizo en el buque PSG-78 Sibbald de la Armada de Chile, lo que trajo múltiples comentarios y críticas por la comunidad al tratarse de un parlamentario que viaja en un barco del Estado.

Ante las múltiples críticas, desde la Armada el jefe de estado mayor de la 3º zona naval y comandante en jefe subrogante, Álvaro Carrasco, contó a Publimetro que las solicitudes del viaje se realizaron de manera formal por Juan Boric, padre del diputado.

“Él formalmente (Juan Boric) elevó una solicitud al Seremi de Bienes Nacionales y luego se le informó que no habían inconvenientes de parte de la Armada para el traslado porque nosotros realizamos ese viaje para abastecer a las familias de la zona, por lo que se aprovechó el viaje”, señaló el comandante Carrasco.

Según explicó el mismo comandante, en la embarcación viajaron cerca de 30 personas de la familia Boric, los que en el primer trayecto lo hicieron de forma particular, para luego subirse al buque de la Armada.

Desde la Armada aclaran que no se hizo ninguna exclusividad con la familia del parlamentario, de hecho en todas las solicitudes enviadas no figuraba el nombre del diputado independiente, y que en caso de ser pedido por otra persona se haría de igual modo.

“El padre del diputado me indicó que para evitar cualquier situación, decidieron que en los trámites no participara Gabriel Boric, y cuando se efectuó definitivamente no se incurrió en gastos extras, porque se aprovechó un viaje que se hace siempre, de hecho ellos mismos llevaron sus alimentos para la actividad”

Al preguntarles si más allá de la parte formal, era ético llevar a un diputado y su familia, el comandante Carrasco aclaró que se remiten a contar los hechos y no se tienen privilegios por nadie.

“Sólo puedo contar los hechos y como se gestaron… Me parece de toda lógica apoyar y si eso no significa ni a la Armada ni al Estado ningún esfuerzo adicional no veo por qué no hacerlo. No porque sea Boric, podría haber sido Soto y no hubiese habido ningún inconveniente”, finalizó.

Publimetro intentó contactarse con el diputado Gabriel Boric para tener su versión de los hechos, pero este no respondió.