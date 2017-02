Proponen extender horario de atención en bancos hasta el día sábado

En el año 2000 se implementó de manera “voluntaria” tras una resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Bancos de la RM y la Quinta Región se atrevieron a dar el paso y, en una especie de piloto, decidieron extender su horario de atención a público desde las 9 hasta las 16 horas, lunes a viernes. Sucursales de BancoEstado de Providencia, Recoleta, Huérfanos, Ahumada y Banderas, entre otras, decidieron sumarse a la iniciativa, cuya misión era abarcar a todo el país. Sin embargo, según el diputado Daniel Farcas la idea no prosperó a todos los bancos. “Hemos visto que esta extensión horaria, hoy en día es prácticamente una necesidad de la gente”, contó el parlamentario.

Daniel Farcas, junto al diputado Gabriel Silver, trabaja hace un año en un proyecto que tiene como objetivo masificar a todos los bancos la extensión horaria. El proyecto en concreto, propone que los bancos atiendan desde las 9 a las 16 horas de lunes a viernes, y de 10 a 13 horas, los sábados.

“El Gobierno se comprometió a incorporar esta inciativa en la nueva Ley de Bancos que presentará en marzo. Creemos que es importante considerar la opción de ir al banco en la tarde. Ahora todo es automático, por lo que los bancos no tendráin los mismos problemas de antes”, explicó Farcas.

En el caso de la extensión horaria a los días sábados, cabe recordar que ya ha sido probaba por la entidad bancaria. En 2015, en medio de una huelga de trabajadores de Brink’s y Prosegur, BancoEstado, CorpBanca y Banco de Chile se vieron obligados a abrir sus sucursales los días sábados como parte de las medidas de contingencia dispuestas en aquel momento por la Superintendencia para mitigar los efectos de la huelga de los funcionarios.

“Si el Gobierno no cumple, nosotros de igual manera presentaremos en forma autónoma este proyecto. Creemos que es absolutamente viable, y contamos con apoyo transversal. Ya no podemos seguir esperando. Es importante y necesario”, argumentó.

Uno de los puntos centrales, según Farcas, es que la iniciativa también tendrá una repercusión en al seguridad de las personas. “Queremos evitar las aglomeraciones de personas a las 2 de la tarde, como actualmente ocurre. No todos pueden tomarse la hora del almuerzo y los horarios no siempre permiten, a la gente que trabaja, acceder a los bancos. De hecho, el día sábado podría ser relevante para quiénes definitivamente no pueden acudir al banco en la semana”, explicó.

Extensión horaria

Según la Resolución N47 de 1998 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, (SBIF), los bancos no tienen impedimento legal para extender el horario.

“Quedan autorizados para extender en dos horas el horario de atención integral ofrecido al público”, es decir, se pueden extender de 14 a 16 horas. El único requisito es que sea en forma “ininterrumpida” y que los horarios deben ser debidamente informados al público “por medios adecuados de difusión y mediante avisos de destacados en las oficinas que atenderán en ese horario”.

En el caso de extender el horario de atención, la resolución indica que los bancos deberán contar con la autorización previa de la Superintendecia. Lo anterior, abriría la puerta para que las instituciones puedan atender los días sábados.