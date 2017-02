Fiscal decreta seis meses más de “no tocar” el puente Cau Cau

El fiscal Morales indicó que esta diligencia es necesaria para determinar ciertas cuestiones técnicas aún no esclarecidas, las que están relacionadas con la revisión de los planos utilizados en la obra, con la trazabilidad del acero y el diseño, entre otros temas.

“En este caso la Fiscalía ha ordenado un peritaje al Dictuc (Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile) para los efectos de determinar efectivamente ciertas materias técnicas que por ahora no han sido esclarecidas, respecto de las cuales es necesario y es indispensable que el puente no se vea alterado, pues de lo contrario esas pericias no se podrían realizar”.

“Por lo tanto, a nosotros nos parece que eso es importante y relevante realizar, y es nuestra obligación hacerlo”, agregó el persecutor.

El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, valoró la realización de esos estudios destinados a dar con los responsables de la desastrosa construcción, reconociendo que ese bochorno le afecta a la ciudadanía. También señaló que espera que con esto exista una claridad en torno al tiempo que demorará la reparación del puente.

“De todas maneras es lamentable para nosotros como unidad, porque necesitamos conectividad. Además es una inversión emblemática que se supone que iba a tener una conectividad y un flujo vehicular de mejor forma a lo que tenemos hoy día. Y eso obviamente que nos tiene bastante intranquilos”.

Al mismo tiempo, la máxima autoridad municipal afirmó, “yo quiero agregar que tal vez el fiscal pueda saber lo que en Valdivia aún desconocemos con los antecedentes que se han ido entregando. Por ejemplo, cuánta plata está destinada para el arreglo del puente Cau Cau para este año”, finalizó.