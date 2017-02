Pablo Guede cerró el plantel y no descartó la opción de renunciar si suma un nuevo fracaso

La eliminación en la Copa Libertadores sigue dando vueltas en Colo Colo. Es que el gol de Rodrigo Pimpao en el minuto 80, que significó el empate definitivo a un tanto ante Botafogo y los dejó fuera del torneo continental en la segunda fase, significó un duro golpe en Macul y, seguramente, pasarán días y semanas para olvidar el trago amargo que tuvieron el pasado miércoles.

“Fue una eliminación dolorosa. A mí me duele y a los jugadores les duele. Llevo dos noches sin dormir y es fastidioso todo esto. Estamos dolidos, pero trabajamos y la predisposición de estos chicos es maravillosa, pero ya estamos pensando en Audax Italiano. Ahora tenemos que centrarnos en Audax, ganar el domingo y corregir los errores que cometimos para no volver a cometerlos. Sólo nos queda trabajar y trabajar para salir campeones”, indicó Guede.

“Nosotros ingresamos a esta fase previa de Libertadores porque fuimos campeones de Copa Chile. Ahora, tenemos que salir campeones para clasificar y después competir de la mejor manera en la fase grupal de la Libertadores 2018”, agregó ya pensando en el próximo año.

Pese a que pretende olvidar el partido con el Fogao, gran parte de sus declaraciones tuvieron que ser respuestas relacionadas con la eliminación enla Copa Libertadores, situación que molestó al entrenador. Por lo mismo, al ser consultado por la presión que significa estar en Colo Colo, fue claro y señaló que “nosotros tenemos que ser campeones en cualquiera de los dos campeonatos y así poder enfrentar una Copa Libertadores en el 2018 de mejor manera. Uno tiene que aspirar a esas cosas, sino no se puede estar en un equipo tan grande como Colo Colo”.

Plantel cerrado y su futuro

En lo netamente deportivo, Guede confesó que Mark González ya superó la gastroenteritis que lo dejó fuera de los duelos ante Unión Española y Botafogo y podría ser alternativa ante Audax Italiano, el próximo domingo a las 18:00 horas.

Además, el técnico cerró el plantel y descartó fichar a un cuarto refuerzo, pese a que recibió la habilitación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por la grave lesión de Matías Zaldivia. “Si no se lesiona ninguno, no voy a traer a nadie. Creo que el plantel está compensado”.

Tras el fracaso en la Libertadores, Guede tiene la obligación de conquistar el título del torneo de Clausura, de lo contrario su continuidad en Colo Colo estará en jaque. Ante esta situación, el entrenador aseguró que no se siente condicionado, aunque dejó abierta la opción a renunciar si es que suma un nuevo fracaso.

“Desde que uno llega a Colo Colo sabe como son las cosas. No sé si estoy condicionado, hablé con los directores y me demostraron todo el apoyo del mundo. Las maneras son muy importante para resolver el futuro. Si uno llega peleando y pierde el titulo por un gol en contra o un penal mal cobrado ¿debo renunciar? Esta también la opción que el equipo sea un desastre y terminar séptimo. En ese caso no hace falta preguntar”, concluyó el entrenador.