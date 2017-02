Congreso peruano retira beneficios a ex mandatario Alejandro Toledo

La abogada Rosa María Bartra, primera vicepresidenta del Parlamento, afirmó que se adoptó la decisión basado en la actual situación de Toledo, debido a la orden de captura internacional que existe en su contra y a la orden judicial de 18 meses de prisión preventiva.

“Se trata de aquellos bienes que, en la condición en la que se encuentra Alejandro Toledo, no podría asegurar el Congreso que son utilizados para el fin para el cual se destinan”

Debido a que el ex mandatario no se encuentra en el país, no se puede hacer un seguimiento a la utilización de los beneficios, es por eso que el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, señaló que los beneficios que se le retiraron a Toledo consisten en un vehículo marca Kia, 150 galones mensuales de combustible y al personal que presentaba contrato administrativo, el cual contaba con un sueldo límite de 3 mil 700 soles, unos 700 mil pesos chilenos aproximadamente.

Al mismo tiempo, según publicó el diario peruano El Comercio, la primera viceministra Bartra afirmó que están a la espera del retorno de Toledo al país para afrontar el proceso en su contra.

“Esperamos que sea un proceso justo, célere y responda a las necesidades que tiene nuestro país con respecto a una lucha frontal contra quienes hubiesen cometido actos tan graves de corrupción, especialmente en el cargo que él tuvo”

Los abogados de Toledo tienen plazo hasta el martes 14 de febrero para presentar una apelación a la orden de captura y para los 18 meses de prisión preventiva que dictaron en su contra.