Pepe Auth le pone la lápida al PPD por refichaje: "No tiene futuro"

En el marco del refichaje de los partidos políticos, el ex parlamentario del PPD, Pepe Auth, afirmó que la colectividad “no tiene futuro”.

Al respecto, el parlamentario aseguró que el PPD no ha logrado conseguir las más de 16 mil firmas para mantener su condición de partido político, debido a que el conglomerado “agrega una crisis de identidad y de espacio político diferenciado, porque ya no está donde sus simpatizantes y la sociedad lo buscan, ya no representa la búsqueda de la renovación de la política, ya no es espacio para la diversidad”.

“Yo, francamente, no le veo futuro al PPD. Tuvo su peor resultado municipal desde 1992, cuando recién afirmaba su existencia, y enfrentará la primera elección sin binominal, en la que todos compiten con todos y el espacio estará cada vez más cerrado para quienes no tienen una identidad diferenciada y en fase con su electorado”, remarcó.

No obstante, el parlamentario sostuvo que el partido seguirá sobreviviendo “como agrupación de defensa de los intereses de algunos de sus líderes, pero no lo veo protagonista del futuro, como sí lo fue de nuestra historia reciente. Le quedan, sí, la fuerza y el espacio para ser parte protagónica, junto a otros, de un esfuerzo que lleve a la construcción de un gran partido de centroizquierda progresista en Chile, que puede convertirse en el principal actor político en el ciclo que se inicia”.

Sobre la futura elección presidencial, Auth sostuvo que habrá una segunda vuelta con Sebastián Piñera, pues, a su juicio, el senador por Antofagasta “es lejos el candidato de mayor potencial en la centro izquierda”.

Tanto así, que, asegura, “los democratacristianos ya están votando mayoritariamente por Guillier”, lo que dificulta aún más las aspiraciones del abanderado del PPD, el ex presidente Ricardo Lagos.