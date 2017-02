La singular expresión en el rostro del primer ministro japonés tras apretón de manos de 17 segundos con Trump

El primer ministro japonés Shinzo Abe se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos Donald Trump para dialogar sobre las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los medios internacionales no fue el contenido de la conversación entre los dos líderes, sino que una singular expresión en el rostro del asiático.

Esto luego que el apretón de manos entre los gobernantes se extendiera por 17 segundos.

En dicho período de tiempo, se notó en el rostro del japonés que no estaba disfrutando el extenso apretón, para luego variar su expresión al alivio que sifgnificó soltarse las manos.

Todo el saludo quedó para la posteridad en redes sociales, ya que fue subido por la cuenta de Twitter oficial del presidente Trump.

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj

— President Trump (@POTUS) 10 de febrero de 2017