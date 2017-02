Ed Sheeran agenda un segundo concierto para mayo

Una buena noticia para todas las seguidoras de Ed Sheeran: el cantante británico realizará un segundo concierto el próximo 16 de mayo en el Movistar Arena.

La información fue confirmada por la productora del evento, DG Medios, donde aseguraron que la nueva jornada se realizará debido al éxito de ventas del primer recital fijado para el 15 de mayo. Las entradas se podrán comprar a partir de las 11:00 horas de este lunes 13 de febrero a través del sistema Puntoticket y Tiendas Hites.

El anuncio de la nueva fecha confirma el fervor del público chileno por el cantante británico. Éste, en su primera visita en 2015, fijó el recital en el Teatro Caupolicán, pero debido al éxito de ventas la jornada se cambió a la Pista Atlética del Estadio Nacional. Una jornada donde Ed Sheeran cautivó al público con un repertorio basado en el disco “X” donde se desprenden los éxitos “Think out loud” y “Photograph”.

Esta vez el artista llega a Chile como parte de una gira para promocionar “Divide”, disco que sale a la venta el próximo 3 de marzo y del que ya se conocen los éxitos “Castle on the Hill” y “Shape of you”. El tour comenzará en Europa para luego pasar a Sudamérica.