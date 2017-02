Joven inglesa demanda a la Lotería por hacerla millonaria y "arruinarle la vida"

Jane Park era una joven de 17 años cuando logró una de las mayores fantasías de las personas a nivel mundial: ganarse la Lotería.

La inglesa obtuvo el 2013 un premio de US1 millón, en momentos que trabajaba como pasante administrativa y ganaba un sueldo de ocho euros por hora, es decir cerca de $5.540 en la moneda chilena.

El hecho le significó una nueva vida a la adolescente. Viajó a diferentes lugares del mundo, fue a exclusivas fiestas en donde hizo amigos nuevos y se compró un lujoso vehículo.

Incluso, comparte imágenes de su día a día en su cuenta de Twitter, en donde se ve por ejemplo sus ajustados vestidos, en donde resalta el implante de senos que se hizo con el millonario premio.

Suit n hings X pic.twitter.com/QFLhzF7fAG — jane sexual park (@janeparkx) 5 de febrero de 2017

Sin embargo, Park asegura que no es feliz. “La mayoría de días quisiera no tener dinero”, afirmó al diario inglés Sunday Times.

“Creí que sería 10 veces mejor, pero hizo de mi vida 10 veces peor. Me digo a mí misma que la vida sería más fácil si no hubiese ganado”, recalcó la joven.

Por este motivo, está luchando para que se aumente la edad mínima para que las personas puedan recibir un premio de esa índole, la cual está fijada actualmente en los 16 años.

“Los últimos tres años (…) no los he disfrutado. Y no debería ser así. Es estresante”, afirma Park para complementar la idea de que a tan temprana edad el dinero no hace la felicidad.

“La gente me mira y desea tener mi dinero, piensa que soy feliz. Pero no se dan cuenta de mi estrés”, reiteró la inglesa, quien además rompió con su novio debido a que consideraba que estaba con ella por interés.

Asimismo, indicó que pese a que cuenta con dinero para viajar por el mundo ya no lo hace, pues prefiere esperar que sus amigos tengan vacaciones para así poder disfrutar con ellos.

Tras las palabras de la joven, la Lotería de Camelot afirmó que “hemos estado en contacto con Jane esporádicamente desde que ganó, ofreciéndole apoyo. Siempre depende de los ganadores si lo aceptan o no. Hubo un panel legal y financiero a su disposición”.