Gabriel Suazo recordó el fracaso en el Sudamericano Sub 20 y se trazó metas en Colo Colo

A sus 19 años, Gabriel Suazo es uno de los jóvenes que se ha consolidado en Colo Colo y muestra una madurez que muchos no tienen a su edad. El volante del Cacique anotó uno de los goles en la goleada 4-0 ante Audax Italiano, con lo que comenzó a dejar atrás el dolor por la eliminación de la Copa Libertadores.

En conversación con radio ADN recordó el duelo ante los brasileños que le costó a los albos la eliminación de la Copa Libertadores y su pensamiento es claro. “Sabíamos que era así. Nos costó mucho el partido con Botafogo, lo sufrimos bastante y el profe nos dio un día de descanso para relajarnos y creo que nos hizo bien ya que lo hicimos bien y ahora queremos buscar el campeonato”.

“A mi no me tocó jugar en esa fase de la Copa Libertadores pero lo tomo con la misma pena y amargura y uno va aprendiendo de los hombres con más experiencias y uno aprende de ellos de como vivir el día a día y uno toma las mejores experiencias para ser mejor futbolista y mejor persona”, añadió.

Mucho se ha hablado que los refuerzos no estuvieron a la altura y el plantel sumó un nuevo fracaso en el plano internacional. Suazo reconoce el peso que llevan por años y aseguró que deben enfocarse en el Clausura para preparar bien la Libertadores del 2018.

“Colo Colo es el club más importante del país y eso lo tenemos claro los jugadores y quien llega al club. Se siente esa tensión de que no se puede clasificar o ganar una llave en el campo internacional, pero los jugadores se tienen que saber adaptar y jugar con esa presión y esta mala racha de no poder clasificar en una llave de Copa Libertadores. Por lo mismo estamos trabajando para ganar el torneo y hacer una buena Copa”, dijo Suazo.

El fracaso en el Sudamericano

Otro de los temas que abordó el jugador fue el fracaso de la selección sub 20 en Ecuador. Suazo fue uno de los jugadores que defendió a Chile y al igual que sus compañeros no cumplió con las expectativas.

Sobre la pobre presentación fue claro en indicar que “nadie esperaba eso, ni nosotros ni nuestras familia que tenía pasajes comprados hasta el final. Teníamos confianza en hacer un buen torneo, un buen sudamericanos y no lo veníamos haciendo como en los años anteriores, ni en los amistosos y son situaciones que ocurren en el fútbol y que también le ocurrió a la generación de Claudio Bravo que no pudo clasificar”.

“No fue mucho lo que ví, me quería desconectar un poco de eso. No estaba muy feliz con la actuación nuestra y me desconecté del Sudamericano. Todos sabemos lo que nos ocurrió ha sido la peor actuación de la Sub 20 y lo asumimos así y tenemos que aprender de los errores que cometimos y lo malo que fue el torneo para nosotros y esperamos que de estos errores se pueda aprender”, concluyó.