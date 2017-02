Ufólogos y grabación de supuesto Ovni en Quintay: "Es raro verlos en verano"

Ha causado revuelo en las redes sociales y sitios web de Chile y el mundo. Se trata de un video que contiene a un supuesto fenómeno Ovni que habría sido grabado en un condiminio del balneario Quintay, en la Quinta Región de Chile. En la secuencia de imágenes se puede apreciar a unos jóvenes evidentemente sorprendidos y comentando sobre dos platillos alargados que se mueven por los cielos costeros de la zona.

A través de su canal de Youtube, el autor de la grabación, Manuel Aguirre, comentó que “esto fue filmado desde la terraza de mi departamento en Santa Augusta, Quintay, Chile el 13 de enero del 2017 hora 19:20 horas. Yo me encontraba cocinando y empecé a sentir unos gritos desde la terraza, eran mis hijos, mi mujer mi hermana. Mi mujer pensó que era un avión que venía, pero desde el horizonte al punto de grabación fue un abrir y cerrar de ojos. En el vídeo no se aprecian las esferas pequeñas en relación al porte de los cilindros que tienen un contorno grisáceo metálico”.

El ufólogo nacional Rodrigo Fuenzalida, fue cauto a la hora de confirmar si se trata o no de un fenómeno Ovni. “A simple vista se ven las dos esferas, pero no sabemos muy bien cómo se grabó el video, y aún falta mucho por analizar. Muchas veces, casi el 98% de las grabaciones de supuestos fenómenos ovni son explicables. Por eso hay que ser más bien objetivos a la hora de certificar o no un video”, aseguró el experto, quien no descarta que en este caso, pudiera tratarse de las estelas dejadas por dos aviones combatiendo incendios, por la fecha en que fue grabado el video.

Fenómeno en invierno

Rodrigo Fuenzalida, es uno de los máximos exponentes de ufología en nuestro país. Según explicó a Publimetro, el fenómeno Ovni, pese a que tiene una alta incidencia en Chile, tiene una clara baja en la temporada estival. Situación que cambia radicalmente durante los meses de invierno, en que existe un aumento de casi un 50% de los avistamientos, especialmente en zonas más bien despobladas de la cordillera y el sur de Chile.

“Es raro verlos en verano. Quizás por las condiciones invernales de nuestro país, de alta nubosidad, utilicen esos meses para pasar inadvertidos”, advierte el experto.

El ufólogo explica que actualmente están investigando un video grabado en La Florida, donde se aprecia una esfera que destella luces de colores. “La verdad es que ese video es muy interesante, por las luvces y porque ya hemos descartado que se trate de un avión fenómeno que pueda ser explicado por la ciencia”, dijo.