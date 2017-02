Alerta por aumento de femicidios: Ya van 7 este año

La violencia contra la mujer no da tregua. Este 2017, pese a las campañas del Gobierno, a las marchas ciudadanas y al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para modificar la actual Ley de Femicidio, este año ya suman 7 mujeres muertas en contexto de violencia intrafamiliar. El último caso se registró la noche de este Día de Los Enamorados en un domicilio de La Pintana, lugar en que el agresor, identificado como Ariel Ramírez (28) mató a disparos a su ex pareja Jaritza Figueroa (20) y luego, se suicidó.

El alza de femicidios ha causado preocupación en el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia hacia las mujeres. Durante el 2015 hubo, en los meses de enero y febrero a la fecha, hubo tres femicidios, situación que aumentó al doble este verano, y que ha motivado al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a realizar un nuevo llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos de violencia contra las mujeres.

“Este es un tema país. Es cierto que ha habido un aumento de los casos, pero los actos no son número ni una estadística, son rostros, son nombres y, detrás de ello, hay familias y hay dolor. Es por eso que se ha firmado una Ley de violencia de carácter integral que hoy día está en primer trámite constitucional en la Cámara”, explicó Bernarda Pérez, ministra (s) del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

FOTO: JUAN RICARDO/AGENCIAUNO.

En relación al aumento de los casos, la Red Chilena Contra la Violencia hacia las mujeres criticó que uno de los graves problemas es que el Estado no se ha hecho cargo del problema. “En 20 años no ha sido capaz de hacer una ley integral. El Estado no se ha comprometido con la causa. El cambio debe ser cultural, para terminar de una vez por todas con las relaciones de poder y los estereotipos”, aseguró Lorena Astudillo, abogada de la Red Chilena.

Si bien se ha avanzado en un cambio de mentalidad en las mujeres, según la Red Chilena este avance no ha ido acorde a las políticas públicas gubernamentales. “Las mujeres están identificando la violencia y la denuncian más, el problema es que son las instituciones las que no avanzan. Ya es hora de tomarse las políticas públicas en serio, para terminar por ejemplo, con la educación sexista, terminar con el acoso, concretar la igualdad en la isapre, etc..”, dijo.

¿Y los pololos?

Uno de los vacíos legales más importantes es la violencia en el pololeo, figura que no está incluida como tal ni en la ley de Violencia Intrafamiliar 20.066, ni en la Ley de Femicidio 20.480. De hecho, este año, tras la muerte de Antonia Garros, que gatilló una campaña nacional para ampliar el actual cuerpo legal sobre la muerte de mujeres en relaciones de no convivencia, abrió nuevamente los flancos del debate.

“En tres años, se han presentado 2 proyectos de ley que han intentado incluir los femicidios en contexto de pololeo. Sin embargo, el tema sigue estancado en el Congreso y con preocupación vemos que, mientras no haya un cuerpo legal, siga la desprotección de las mujeres que no están en relación de pareja ‘formal`. Necesitamos aplicar medidas urgentes a corto plazo, como modificar los planes de estudios para terminar de una vez por todas con los estereotipos en la educación y fomentar una cultura de relaciones de parejas sanas, ancladas en la tolerancia y el respeto”, aseguraron desde la ONG Parejas Sin Violencia.

Vacío legal que quedó graficado este martes en Valdivia. Gracias a la acción de una valerosa vecina de Valdivia, quien grabó e increpó a un sujeto que golpeaba a su pareja, permitió su detención durante la tarde de este martes por personal de la PDI, quien luego quedó en libertad. El video, que no alcanza a registrar el ataque, pero si las amenazas y la persecusión por una desolada calle, causó indignación en la ciudad, generando un repudio generalizado en redes sociales.

Supuesta agresión a mujer en Valdivia