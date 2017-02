"Big Little Lies": la miniserie femenina que se toma el cable

HBO no quiere quedarse atrás con el buen momento que lleva en su programación de series. Tras la exitosa sexta temporada de “Game of thrones”, que volverá en junio próximo, y la aclamada “Westworld”, el canal por cable ahora se prepara para lanzar “Big little lies”, la nueva apuesta protagonizada por Nicole Kidman y Reese Whiterspoon que se estrena este domingo.

La producción cuenta con siete capítulos y es dirigida por Jean- Marc Vallée, director de “Dallas buyers club”. Además en el reparto estarán Shailene Woodley (”Divergente”) y Zoe Kravitz (“Mad Max”).

La historia, con una ambientación parecida a la destacada “Desperate Housewives”, cuenta la historia de cinco madres que viven en un barrio adinerado de Monterrey (California) donde los hijos van al mismo colegio. Pero el universo idílico de estas familias se derrumbará con un asesinato sin resolver que sembrará dudas y desconfianza entre las vecinas.

“Los diálogos son cómo los que encuentro en la vida real en las escuelas. Después se abre y da paso a un paisaje denso y complejo que explora la experiencia maternal y la amistad entre mujeres. “, dijo Reese Whiterspoon quien también es productora ejecutiva de la serie junto a Nicole Kidman.

Kidman también habló sobre la serie: “Es raro encontrar un proyecto con personajes femeninos tan buenos. ¡Hasta cinco! La historia encajaba perfectamente en el formato de una miniserie. Fue un reto excitante. Me sorprendieron la complejidad y verdad que rezuman las mujeres del relato”.