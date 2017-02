“La" mirada de Ivanka Trump a Justin Trudeau que hizo "estallar" las redes

Era una mesa redonda para analizar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, y los protagonistas eran dos: la hija del presidente de los EEUU, Ivanka Trump, y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que por esos días visitaba Washington.

Pero el encuentro tomó otro cariz cuando las agencias AFP y Getty Images publicaron unas fotos de la cita en que aparece la hija del mandatario estadounidense observando detenidamente a Trudeau, mientras el canadiense realiza su discurso. Rápidamente las redes “estallaron” con comentarios como “¿Puedes conseguir a alguien que te mire como Ivanka a Trudeau?”.

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) February 13, 2017

En diario inglés The Guardian tomó el tema y en uno de sus artículos comentó “creadores de malas intenciones siguieren que la hija del presidente estadounidense estaba por desmayarse encima del primer ministro canadiense”.

Trudeau, en todo caso, siempre ha sido destacado por su atractivo en redes sociales. Desde su elección no sólo ha pasado como superhéroe de Marvel, sino que también muchos ya han destacado sus “efectos” sobre conocidas mujeres del quehacer internacional, entre ellas la misma princesa de Cambridge.

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w — Blair Elliott (@blairelliott) February 13, 2017

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN — Daniel (@DannyDutch) February 14, 2017

Lo que sí, agrega The Guardian, Trudeau también habría caído ante los encantos de Barack Obama.