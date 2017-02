Trump pide a Venezuela liberación "inmediata" del líder opositor Leopoldo López

“Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un preso político y esposo de @liliantintori (a quién recién conocí con el senador @marcorubio) que salga de prisión inmediatamente”, escribió Trump en Twitter.

En su mensaje, Trump exhibió una foto junto al vicepresidente Mike Pence, el senador republicano Marco Rubio y Tintori en la Casa Blanca.

La reunión de Trump con la esposa de uno de los principales dirigentes opositores venezolanos se produce en medio de una confrontación diplomática entre Estados Unidos y Caracas, a menos de un mes desde que asumió el nuevo gobierno en Washington.

El lunes, el Tesoro estadounidense impuso sanciones económicas contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, al que acusa de tráfico de drogas, una decisión que fue condenada fuertemente por Caracas.

“Si nos agreden, callados no nos vamos a quedar; Venezuela va a roncar y va a roncar duro (…) El imperialismo ha llegado a un nivel de desprestigio jamás visto”, señaló Maduro en un acto de gobierno este miércoles.

Autoridades estadounidenses subrayaron que las sanciones contra El Aissami son “la culminación de una investigación de varios años”, pero Maduro rechazó la acusación y afirmó que el “imperialismo está amenazándonos”.

Washington y Caracas carecen de embajadores desde 2010.

Durante una charla en Washington el martes, Tintori pidió ayuda a la comunidad internacional para “detener la dictadura en Venezuela”, expresando su expectativa de que el gobierno de Trump “haga algo en acción, no solo palabras”.

“Y rápido, ahora mismo”, solicitó en ese momento, subrayando que Washington debe pedir la liberación de los presos políticos “antes que nada”.

El domingo 12 de febrero se cumplieron tres años del inicio de las protestas que pedían la salida del poder de Maduro, por las que el líder opositor López fue encarcelado por acusaciones de instigación a la violencia. Las manifestaciones dejaron 43 muertos.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017