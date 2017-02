Ivanka Trump no es la única: todas las figuras que han quedado "flechadas" por Justin Trudeau

Ivanka Trump fue víctima de los comentarios en redes sociales luego que se dieran a conocer una serie de imágenes de cómo observaba al primer ministro canadiense Justin Trudeau luego de la visita que realizó a la Casa Blanca, en donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump.

En las fotografías se veía como la hija del magnate republicano miraba fijamente al político oriundo de Ottawa con una sonrisa en su rostro, hecho que fue el centro de diversos tuiteos durante el miércoles.

Sin embargo, esta no es la primera vez que una figura internacional cae ante los encantos de Trudeau, pues desde Kate Middleton hasta Emma Watson han protagonizado coquetas miradas al primer ministro canadiense.

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN

— Daniel (@DannyDutch) 14 de febrero de 2017