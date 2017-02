Juez utilizado como escudo humano por reo en San Bernardo: "Fingí que me tropezaba y me tiré al suelo"

Minutos de terror vivió el lunes el juez Sergio Henríquez Galindo luego de ser usado como escudo humano por el reo Leonardo Azagra Valdivia en el marco de su fuga desde tribunales en la comuna de San Bernardo.

El hecho ocurrió cuando el criminal ingresó a la sala de audiencia donde se encontraba el magistrado tras agredir con un cuchillo a su custodio para posteriormente quitarle su arma y un cargador. Con dicha pistola apuntó al juez, a quien utilizó para poder concretar su huida.

Según informa El Mercurio, el delincuente arrastró por las escaleras al magistrado, hasta que este logró zafarse del hombre, el cual se encontraba recluido por homicidio a una joven.

“A la salida de ese tribunal había un peldaño en la puerta, y yo aproveché la oportunidad. Hice como que me tropezaba, me solté y me tiré al suelo”, indicó Henríquez.

De igual manera, precisó que “ya en el suelo, puse mis manos detrás de la cabeza. Después sentí un disparo”. Esa acción fue percutada por Azagra, quien apuntó su arma hacia el aire para intimidar a los gendarmes y evitar que lo persiguieran.

Sobre los disparos, el juez expresó que “yo escuché uno. Después, no sé. No recuerdo cómo me paré del suelo, o si alguien me levantó (… ) Estaba (en shock)”.

Respecto a lo que vivió, el magistrado que es atendido por la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, afirmó que al criminal “se le podía salir un tiro. Pero de eso no puedo hablar”.