Matthei y drones en Providencia: "Operarán en zonas delictivas y no hay riesgo de invadir privacidad"

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei defendió este jueves la idea de utilizar drones como medida para combatir la delincuencia en la comuna del sector oriente de la capital, precisando eso sí que éstos no invadirán la propiedad privada de los vecinos.

En conversación con 24 Horas, la edil indicó que “en Providencia tenemos distintos tipos de delitos e incivilidades, y zonas donde ocurren. El eje de la avenida Providencia, donde está el comercio, es una zona roja y la cantidad de delitos es enorme, pero están rodeados de edificios, por lo que no hay riesgo de invadir la privacidad de nadie”.

Sobre los aparatos, destacó que “son drones especializados, con un diseño hecho para vigilar en condiciones complicadas. Tienen cámaras de alta resolución, visión nocturna, que pueden volar a 300 metros de altura, 100 kilómetros por hora y operarán 24 horas al día”, describió, sumando que actuarán “siempre coordinados con Carabineros, PDI y Seguridad Ciudadanía, que estarán en línea viendo lo que está pasando. Queremos que estén donde esté la delincuencia, estaremos todo el tiempo viendo las estadísticas”.

“El solo hecho de saber que te están filmando ya disminuye el comportamiento delictivo, por lo que se produce efecto probatorio y disuasivo. Y no meteremos los drones en sectores llenos de casas, porque allí es casi imposible no meterse en los patios y no queremos eso”, sostuvo la alcaldesa, quien agregó que “las áreas con incivilidades están generalmente rodeadas de edificios, y hay contratos que estipulan que no se pueden publicar fotos privadas”, agregó la autoridad.

Eso sí, Matthei recalcó que la puesta en marcha del plan “se demorará un par de meses en implementarse porque los drones deben llegar, tener licencia y la gente entrenada para emplearlos”.

Por último, la alcaldesa dio como ejemplo al Parque Bustamante como razón para su medida contra la delincuencia.

“Ese sector se ha ido convirtiendo en un prostíbulo abierto. Mucha gente que vive ahí debe barrer condones todas las mañanas, y no sólo hay prostitución sino también muchos travestis que son violentos y se trenzan a combos en la noche, con alcohol y muchas veces con droga también. La gente de ese sector está harta e implorando por seguridad, y tampoco están rodeados de casas sino de edificios”, concluyó la edil.