El regreso de un personaje icónico: Crash Bandicoot

¡Crash está ha regresado! Y si bien no es contenido 100% nuevo, se trata de la colección remasterizada de Crash Bandicoot que será será lanzada en PS4 (y PS4 Pro) este invierno. Activision hizo el anuncio hoy, destacando mejoras a la introducción cinemática y soporte para 4k a través de PS4 Pro. Es decir, Crash como nunca antes lo has visto.

¡Vuelve Crash Bandicoot! Ahora en 4K.

El desarrollador “Vicarios Visions” también ha añadido nuevos checkpoints, etapas de bonificación mejoradas y audio actualizado. Bajo el nombre de “Crash Bandicoot N Sane Trilogy” esta edición remasterizada contiene las tres primeras salidas del personaje titular.

Comenzando por: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back y Crash Bandicoot: Warped. Estará disponible el 30 de junio en PS4 y PS4 Pro por 39.99 dólares y desde hoy está disponible para “per-encargo”.

Si empezaste en el mundo gamer con Playstation One, no te puedes perder el regreso de este clásico. ¿Sabías que incluso hubo un Crash para Nintendo GameCube? Pero ahora, este gran personaje vuelve de la mano de la evolución de la consola que lo vio nacer: Playstation.

Para los fanáticos de lo retro

No es solo el hecho de “el regreso de Crash”. Si no que además, todo lo anterior viene mejorado. Si bien, las mejoras de sonido no tendrán comparación, se ha mantenido el soundtrack original de la saga además de las voces originales interpretadas por Jess Harnell (Crash) y Lex Lang (Dr. Neo Cortex). De hecho, así como nuestro héroe estará de regreso también lo harán los villanos el “Dr. Neo Cortex” y el “Dr. Nitrus Brio”. Ya lo sabes, el 30 de junio podrás volver a la década de los 90, nuevamente en compañía de una PS.