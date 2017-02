Abogado de Garay por extradición: “Nos preocupa la condición física y mental de Rafael”

Luego que se conociera que este viernes la Corte de Apelaciones de Brasov, en Rumania acogió el pedido de extradición de Rafael Garay por el delito de estafa reiterada, el abogado del ingeniero comercial señaló que esperarán la llegada a Chile para ver los pasos siguientes.

Junto con agregar que la última palabra de Garay no era apelar a la decisión de la extradición, su abogado defensor, Reinerio García de la Pastora, señaló que le preocupa el estado de salud de su representado.

“Lo que nos preocupa es la condición física y mental de Rafael Garay (…) Las últimas noticias que tuve de Rafael fueron a través de videoconferencia, donde noté que ha tenido un descenso en su masa corporal y luego he tenido conversaciones telefónicas con él, me han manifestado que ha bajado bastante de peso lamentablemente está en condiciones de privación del sueño”, declaró Reinerio García de la Pastora.

Al preguntarle sobre la posibilidad de apelar a la decisión, García de la Pastora sostiene que es un tema que se tendría que tratar directamente con la defensa en Rumania, pero ahora lo que les preocupa es el estado de salud del imputado por el delito de estafa reiterada.

“Hay diversos escenarios por los cuales se puede imputar, yo no sé hoy día cual será el correcto de aplicar porque no hemos accedido a los antecedentes de la investigación, dentro de las posibilidades puede haber un futuro absolutamente disímil, puede ser absuelto, puede ser condenado, no sabemos (…) No tenemos ningún antecedente de los que tenía la defensoría penal pública y pediremos la carpeta de investigación y las pruebas”, agregó el defensor.