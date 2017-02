¿Por qué Omar Merlo está "cortado" en Huachipato?

Pese a ser un hombre histórico y el más experimentado del actual plantel, el defensor argentino Omar Merlo no está siendo considerado en las convocatorias del director técnico Miguel Ponce en el primer equipo de Huachipato.

En el duelo ante Deportes Temuco, correspondiente a la primera fecha del Clausura, el trasandino no estuvo por estar cumpliendo una fecha de suspensión, sin embargo el Chuecho no lo consideró en la lista para enferntar a la U, pese a que el ex Unión San Felipe no arrastra ningún tipo de sanción y está en óptimas condiciones físicas.

¿Quñe sucede? “No estoy concentrado. En la pretemporada tuve problemas con los dirigentes, por eso no estuve entrenando algunos días y eso lo consideran como una falta grave y debe ser por eso”, explicó el propio Merlo en declaraciones que reproduce El Sur.

En esa misma línea, el integrante del plantel campeón de Huachipato en el Clausura 2012 enfatizó que “estoy entrenando normal, hice la pretemporada a la par de mis compañeros y estaré diez puntos cuando me toque jugar”.

Por su parte el entrenador Miguel Ponce argumentó que lo de Merlo “son todas decisiones deportivas y de club. Cuando pasan cosas que van contra las reglas, son cosas más profundas. Como líder, Omar asume su error y con esa basta. Las reglas son para todos”.