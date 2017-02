Ignacio Walker afirma que un segundo gobierno de la Nueva Mayoría “no es buena noticia"

El senador y posible carta a la DC a La Moneda, Ignacio Walker, reiteró su deseo que la DC participe directamente en primera vuelta en la elección presidencial de noviembre, sosteniendo que “personalmente, creo que no es claro que un segundo gobierno de la Nueva Mayoría vaya a ser una buena noticia para el país”.

En este sentido, el falangista en entrevista con La Tercera afirmó que “la Nueva Mayoría fue concebida como ‘un acuerdo político-programático para apoyar el gobierno de la Presidenta Bachelet’. Esos son los términos de referencia, el marco del acuerdo. Pero el objetivo que debe ordenar la política en Chile es llegar a ser un país desarrollado”.

“¿Qué es lo que me preocupa? Que estamos en el cuarto año de un crecimiento económico promedio de un 2%, es decir, de un ciclo bastante mediocre, y no hay nada que nos pueda hacer ver que un segundo gobierno de la Nueva Mayoría no vaya a ser más de lo mismo”, expresó.

Por otra parte, el ex timonel de la DC criticó la figura de Alejandro Guillier asegurando que su candidatura es “un intento por complacer la voz de la calle”.

“Una eventual Presidencia de la República de Alejandro Guillier nos aleja aún más del objetivo final del desarrollo económico. Yo no veo en su candidatura un compromiso con el crecimiento, yo veo en el liderazgo político que representa Guillier un intento por complacer la voz de la calle”, indicó

Asimismo, finalizó sosteniendo que “gobernar significa pagar costos, tomar medidas impopulares, navegar contra la corriente. E insisto: Veo en la candidatura de Guillier el germen de demagogia y populismo”, señaló.