Mon Laferte defiende vestido usado en la Gala: “No quiero tener glamour”

Mon Laferte se defendió tras las críticas por el vestido que usó durante la Gala de Viña del Mar. La cantante escribió un largo mensaje en Facebook donde explicó el motivo de la ropa usada.

“Entre los trajes regionales mexicanos, uno de los más conocidos y admirados por el mundo entero, es sin duda el de las mujeres de la etnia zapoteca que habitan en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”, escribió.

La artista además confesó no sentirse cómoda con este tipo de actividades: “No quiero tener glamour ni parecer algo que no soy, así me siento feliz, libre y cómoda, orgullosa y segura de ser latina”.

Pero no fue todo. La ex chica “Rojo” también explicó que lo suyo no son las alfombras y criticó la realización del evento, mientras mucha gente perdió sus casas tras los incendios que afectaron la zona centro-sur de Chile.