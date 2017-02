Trump se va en contra de los medios de comunicación calificándolos como "enemigos de los estadounidenses"

Poco después de aterrizar en Florida, donde se dispone a pasar un tercer fin de semana en su lujosa residencia de Mar-a-Lago, el presidente estadounidense se sirvió de su plataforma de comunicación preferida para lanzar un mensaje contra los medios de comunicación.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2017