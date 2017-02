Alexis Sánchez tuvo que sortear avalancha de hinchas tras victoria de Arsenal

Una cómoda victoria 2-0 tuvo el Arsenal sobre el Sutton United por la quinta ronda de la FA Cup, y con el delantero chileno Alexis Sánchez desde los 74 minutos del encuentro jugado este lunes.

Un triunfo revitalizador, luego de la goleada 1-5 sufrida ante el Bayern Munich de Arturo Vidal por Champions League, pero que no estuvo exento de polémicas luego de que un centenar de hinchas invadieran la cancha del estadio Borough Sports Ground.

En esa avalancha de fanáticos el más solicitado fue precisamente el Niño Maravilla, quien tuvo que sortear a varios forofos que intentaron abrazarlo o sacarse fotografías con él, y por ello corrió rápidamente a camarines según consignó London Evening Standard, a través de un video.

En la parte derecha de las imágenes se ve como el tocopillano es interceptado por dos hinchas, a quienes esquiva velozmente, para salir de la cancha que se estaba llenando de fanáticos locales.

It was never not going to happen was it? Alexis Sanchez absolutely sprinted down the tunnel to avoid the public pic.twitter.com/HhLHP5XJyu

— James Benge (@jamesbenge) February 20, 2017