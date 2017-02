Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 20 al 26 de febrero

…Amigos esta es una semana en la cual estamos aún en un ritmo disociado de lo normal, porque aunque muchos de nosotros mantiene laboral y/o personalmente una cotidianeidad, el entorno sigue en desequilibrio por la etapa de vacaciones de muchos, lo que hace contextualmente aún no estemos centrados en un training semejante y/o estándar para todos, eso implica por tanto que socialmente nos encontremos en un espacio inestable lo que influye en la individualidad, más menos, de todos…es una semana en la cual hay que ser prudente porque además las energías aparecen bastante alteradas, hay mucha euforia en el ambiente lo que podría provocar peleas sin sentido solo porque sí, estemos atentos entonces para evitar enfrentamientos que no sean positivos, procuremos buscar hacer las cosas o muy temprano o muy tarde, porque el calor no será un buen ayudante por estos días, y tratemos de tener una alimentación ligera y más cargada hacia los líquidos, recuerden que la deshidratación afecta nuestro pensamiento haciéndonos ver cosas que no son la realidad, así que a beber mucha agua, protegerse de los rayos negativos del sol, y tratar de llevar una semana tranquila en la medida de lo posible, buenas vibras, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, es importante poner la cabeza en todo lo que hacen, no pensar antes de actuar les puede traer consecuencias poco gratas…su carta anual es “La Templanza” y recomienda que cuiden lo que tienen…su Vibración Numerológica de esta semana predice que esa de sabios rectificar…el Número (2) les corresponde esta semana avisa que mantener la paz será muy prudente…su número anual es (14) y sugiere que traten de evitar las discusiones, sobre todo si ustedes las provocan…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para no perder la Luz que los Guía, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana en la que ser práctico les ayudará a resolver mejor cualquier instancia que se les presente…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda hacer lo que deben para evitar obstruir su propio camino…su Vibración Numerológica de esta semana predice que toda transformación atrae progreso…el Número (13) les corresponde esta semana avisa que los cambios se vienen…su número anual es (9) y sugiere que rescaten su fuerza para enfrentar la renovación…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para tener Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, las buenas vibras empiezan a llegar y eso implica que lo que pensaban se alejaba regresa…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda escuchar, observar y analizar antes de actuar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo llega positivamente en gloria y majestad…el Número (21) les corresponde esta semana avisa que el triunfo se acerca…su número anual es (6) y sugiere que sean flexibles…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que tomar decisiones romperá el equilibrio cotidiano…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda tomar la iniciativa y hacer lo que deben…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no dejes para mañana lo que debes hacer ya…el Número (4) les corresponde esta semana avisa que sus decisiones no sean guiadas por la ambición…su número anual es (11) y sugiere que mejor se dejen llevar por la sabiduría…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Decisión, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, apelar a su análisis racional, por estos días, les dará la dirección exacta a seguir…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda para alcanzar el éxito usar por estos días su lógica…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la estabilidad de su hogar dependerá de la decisión que tomen…el Número (3) les corresponde esta semana avisa que aunque le cuesta elegir deben hacerlo…su número anual es (10) y sugiere que usen su fuerza para determinar lo correcto…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles Empuje, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando se hace lo que se debe habrán cumplido con lo que corresponde…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no dudar sino hacer lo que es correcto…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en la medida que sean rectos en sus actos atraerán la armonía…el Número (8) les corresponde esta semana avisa que tendrán el poder para lograr sus objetivos…su número anual es (15) y sugiere que no mezclen las cosas…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, ser moderados les ayudará por estos días a mantener el equilibrio en sus vidas…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda no ir hacia lo que les desequilibra…su Vibración Numerológica de esta semana predice que apelen a su paciencia sobre todo con ustedes mismos para evitar errar…el Número (14) les corresponde esta semana avisa que aunque haya cambios en lo material no permitan afecte lo emocional…su número anual es (16) y sugiere que evalúen bien esas “oportunidades” inesperadas…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para mantener Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Serenidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana en la que se sentirán dueños del mundo, aprovechen esa buena energía…su carta anual es “La Justicia” y recomienda que hagan todo abiertamente…su Vibración Numerológica de esta semana predice que puede ser el inicio de algo que los emocione…el Número (6) les corresponde esta semana avisa que no necesariamente lo que entendemos por bien para los otros es bueno para ellos…su número anual es (8) y sugiere que se pongan en el lugar del otro para entenderlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para darles Visión, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, siguen con vibraciones muy positivas que les ayudan a poder concretar objetivos claros…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda tomarse las cosas con humor, pero sin dejar de rescatar lo positivo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es semana de realizaciones…el Número (19) les corresponde esta semana avisa que la fortuna se ve buena y productiva estos días…su número anual es (7) y sugiere que sean comprensivos ante lo que aparezca…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para Aterrizarlos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, a veces las búsquedas nos llevan a tener que detenernos para ordenar hacia dónde vamos a seguir…su carta anual es “La Luna” y recomienda no desesperarse, mantener la calma y verán la luz…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pueden sentirse desorientados, en la medida que sean prudentes y se den el tiempo podrán no errar…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que nunca es tarde para volver a empezar…su número anual es (18) y sugiere que no se dejen llevar por sus emociones…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Transmutar lo negativo en positivo, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, momento de hacer las mejoras correspondientes para que todo siga fluyendo hacia el éxito…su carta anual es “El Juicio” y recomienda estar atentos porque se vienen situaciones muy productivas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será semana de sanación en más de algún aspecto…el Número (20) les corresponde esta semana avisa que es período para reposicionarse…su número anual también es (20) y sugiere que están muy alertas porque pueden ser días de concretar metas y alcanzar logros…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad de Pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Éxito, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, siguen los días complejos, es solo una etapa que pueden y van a superar, período que les va a servir para comprender muchas cosas…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda no dejar de usar la lógica ante cualquier situación que se les presente…su Vibración Numerológica de esta semana predice que puede que sientan van a fracasar, no permitan esa energía los haga Decretar negativo en voz alta…el Número (15) les corresponde esta semana avisa que sería bueno dejar las pasiones de lado y mantener calma…su número anual es (2) y sugiere que se enfoquen en aquello que quieren solo desde su razón no desde sus sentimientos…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para ayudarlos a estar Controlados, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…