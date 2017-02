Enríquez-Ominami: “Tal como van las cosas, Piñera va a ganar”

“Si los movimientos de centro izquierda no se unen en un pacto común, no vamos a ganar”. Con estas palabras, el líder y candidato del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami (ME-O), hizo patente esta mañana su preocupación por la posición de privilegio que tiene el ex mandatario Sebastián Piñera para las próximas elecciones presidenciales.

ME-O, de seguro apoyándose en los resultados de las últimas encuestas de opinión, aceptó en entrevista concedida a radio Agricultura, que Piñera es la carta más fuerte de cara a las elecciones presidenciales, y alabó a quienes deciden ser candidatos, aunque el ex Presidente aún no haya tomado oficialmente ese camino. “Yo respeto a cualquiera que quiera ser candidato, me parece valiente que alguien quiera serlo”.

En la oportunidad, el líder del PRO cuestionó, eso si, la base sobre la cual se apoya el prestigio del ex jefe de Estado diciendo que “Piñera aparece como un Presidente que hizo crecer a Chile más que los demás… Falso”.

Y llamó a reaccionar a a su sector, precisando que “tal como van las cosas, Piñera va a ganar, porque los de izquierda estamos diciendo poco del capital país”.

“Si seguimos discutiendo entre nosotros, vamos a llegar divididos. Lo advierto, si no quieren hacer primarias entonces al menos pongámonos de acuerdo en el paquete de medidas. Un mínimo de exigencia es ser concreto, qué van a hacer”, precisó ME-O.

También llamó la atención en torno a que las cartas de la Nueva Mayoría aún no definen temas importantes. “Guillier y Lagos no quieren explicar qué van a hacer. Les pido que actúen ahora, que trabajen para reactivar la economía ahora”.