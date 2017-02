Las Condes sigue los pasos de Providencia: Lavín anuncia uso de drones para combatir delincuencia

El alcalde de Las Condes Joaquín Lavín anunció que buscará utilizar drones para combatir la delincuencia en su comuna, tal como pretende realizar la edil de Providencia Evelyn Matthei.

Al respecto, el otrora candidato presidencial precisó que no requiere de una autorización formal del concejo debido a que ya cuentan con un dron de un valor de $2 millones, el cual sin embargo no es utilizado con un fin de seguridad a los vecinos.

Pese a esto, afirmó a T13 que sí se “requiere de una explicación del alcalde en la reunión del Concejo, que es el día 28 de febrero, sobre, más o menos, el objetivo del programa de patrullaje de drones, las zonas que se van a patrullar, cómo vamos a partir…”.

“Los drones que nosotros quisiéramos tener, y obviamente eso requiere de una conversación con el Concejo Municipal, porque significan más recursos, son de un costo un poco mayor: entre $6 millones y $10 millones. Porque hay drones que pueden volar de noche, otros que no pueden volar de noche. Hay drones que pueden hablar”, manifestó.

Respecto a los motivos para utilizar esta herramienta, indicó que “hay muchas quejas en ciertos lugares de la comuna de que, a ciertas horas, las plazas se las toman personas que están, o tomando trago o drogándose, y por tanto los niños las familias no se atreven a ir. (…) Entonces, lo que nosotros queremos es que en un comienzo el dron patrulle esos sectores. Los puede ver desde arriba, y obviamente si percibe algo inmediatamente va primero la seguridad municipal y, si la cosa pasa a mayores, va también Carabineros”.

“El segundo objetivo es que, hay muchas casas que quedan bajo la custodia de la municipalidad.(…) La gente llama al 1402 y dice: ‘Yo no voy a estar, va a quedar deocupada mi casa, quiero que la Municipalidad me la cuide’ y nosotros hacemos rondas seis, siete veces al día por esas casas. Y obviamente hoy día, hasta ahora, nosotros solamente vemos el frontis de las casas, (…) pero no podemos ver por ejemplo, más allá de la pandereta, no podemos ver detrás del jardín… Obviamente si ellos nos autorizan el dron permite hacer todo eso”, remató Lavín.