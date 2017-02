Las Corrientes: así es la primera vivienda definitiva para los damnificados por los incendios forestales

“Hoy día dormimos acá”. Luego de 16 días de trabajo, Héctor Medel podrá descansar este martes en su nuevo domicilio luego que el trabajo en conjunto de los vecinos de Las Corrientes con el Desafío Levantemos Chile lograra concretar esta jornada la habilitación de la primera vivienda definitiva para los damnificados por los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país.

El hombre, que se encontraba viviendo en una carpa desde que el siniestro consumiera su casa en la mencionada localidad de la Región del Maule, celebró la velocidad con la que fue levantada el inmueble, en donde vivirá junto a su familia. “(Fue todo) muy rápido (…) 16 días. Es un récord tremendo, un logro que hemos hecho con Levantemos Chile, nos hemos puesto la camiseta con todo”, señaló a Publimetro.

La vivienda es parte de las 20 casas definitivas que serán construidas en Las Corrientes, lugar ubicado a 10 kilómetros de Santa Olga, otro de los puntos más afectados por las llamas.

“Estamos entregando las primeras viviendas definitivas de la reconstrucción de los megaincendios que azotaron varias regiones del país. Es un día muy simbólico porque estamos entregando la primera vivienda y se entregaran ocho más en los próximos días de un total de 20 que se van a hacer aquí en Las Corrientes y esperamos mas de 300 a nivel nacional”, afirmó el director operativo del Desafío Levantemos Chile Askaan Wohlt.

En ese sentido, adelantó que otros inmuebles de este tipo serán levantados también en zonas como Santa Olga, Vichuquén, Pumanque, Camino Empedrado, Cauquenes, Paredones y en Valparaíso.

“Queda harto camino para recorrer, por lo mismo hacemos el llamado a los chilenos de sumarse al Desafío Levantemos Chile”, agregó.

Un mensaje similar entregó Abigail Medel, hija de Héctor y quien junto a su padre podrá dormir esta noche en su vivienda definitiva.

“He visto el amor y el cariño que ellos (Levantemos Chile) nos entregan a diario y esta bendición es mucho más grande. Ver a mis papás felices, que estamos viviendo bajo un techo digno y que no sigan durmiendo en una carpa (me alegra), ya que eso me rompía el corazón”, remató.

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro

Así son las casas que Levantemos Chile entrega a las víctimas de los incendios forestales en Santa Olga. Crédito: Rodrigo Fuentes/Publimetro