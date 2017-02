La escalofriante carta con la que un alumno amenaza de muerte a su profesora en Argentina

Una profesora denunció que un alumno le envío una carta amenazándola de muerte si es que no aprueba un examen recuperatorio en un colegio religioso de la ciudad de La Plata.

Según informa el diario Crónica, la docente María Marta Adam (50) dio a conocer extractos de la misiva, además de denunciar que apareció un mensaje pintado en el establecimiento que dice:”Acordate Adam, el examen es el 21/2″.

“En 30 años como docente nunca me pasó algo así y me toca ahora que estoy a punto de jubilarme, no sé qué pensar”, sostuvo la mujer, quien actualmente se encuentra bajo protección policial.

Revisa los extractos de la carta a continuación:

“Le informo que necesito aprobar física el 21 de febrero sí o sí para no repetir y cuento con usted. Voy a estar listo para todo. Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado y un arma. Cuando yo le de la señal, él te va a disparar, se cambia la ropa y escapa”.

“Todo esto se puede evitar si aprobás a todos los chicos que rindan ese día, menos los que entreguen en blanco. El examen tiene que ser sumamente fácil, sólo teorías, definiciones y algún cálculo sencillo”.

“Mi amigo te va a estar apuntando y mirando por la ventana (durante) todo el examen”.

“Necesito que mientras los alumnos se copian, vos mires hacia otro lado y distraigas al resto de los profesores. Estuve pasando varias veces por tu casa, ya sé a qué hora llegás y te vas, quién entra y sale. Tenemos varios bidones de nafta para incendiar tu casa”.