Expulsan de Cuba a chileno que acompañaría a Mariana Aylwin en homenaje

Vargas viajó a La Habana para acompañar a la ex parlamentaria en el acto donde se le rendiría homenaje al fallecido ex Presidente Patricio Aylwin.

Una vez que el ex dirigente estudiantil aterrizó en el aeropuerto José Martí, fue trasladado a una sala donde le dijeron que su ingreso era “inadmisible” y que debía volver de inmediato a Chile.

“Cuando llegué a La Habana me estaban esperando con cámaras de prensa, cámaras de televisión a la salida del avión, y la policía”, relató Vargas en un audio al que accedió el sitio T13.

“Bajé, me siguieron todo el rato, me imagino que para televisión estatal, me llevaron a una sala, me encerraron. Lo único que me dijeron fue que el gobierno cubano me declaraba inadmisible, que me iban a embarcar en el primer vuelo”, agregó.

Luego de esto, las autoridades de Cuba embarcaron al coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en un avión rumbo a Panamá, donde a las 20:00 horas tomará un vuelo de regreso a Chile.

Frente a esto, el senador DC Patricio Walker aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter que Vargas “fue deportado de Cuba, le retuvieron su visa, está en Panamá y ya fue contactado por nuestro embajador”.