Piñera por Mariana Aylwin: “ Cuba no tiene ningún respeto por la libertad"

Mediante su cuenta en twitter, el jefe de Estado indicó que “Gobierno cubano impide a Mariana Aylwin viajar a Cuba. Un nuevo atropello a las libertades y derechos en Cuba. Mariana: todo nuestro apoyo”.

Piñera, más tarde señaló que “significa una afrenta para todos los chilenos”. Añadió que “hoy más que nunca, todas las fuerzas democráticas de nuestro país debemos unirnos y alzar nuestra voz”.

“Desgraciadamente, el Gobierno cubano no ha permitido que la reunión se produzca. Y esto demuestra, no solamente que el Gobierno cubano no tiene ningún respeto por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos, sino que además, significa una afrenta a todos los chilenos”, puntualizó.

“Ojalá, más temprano que tarde, toda América Latina pueda vivir con libertad, con paz, con democracia y con respeto a los Derechos Humanos”, finalizó Piñera.