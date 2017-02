¿Cómo podría el transporte vía app acomodarse a la nueva normativa de sillas infantiles?

En menos de un mes comenzará a regir la nueva normativa para el transporte de niños en vehículos privados. La nueva ley exigirá sillas con características específicas dependiendo de la talla respectiva del menor. Además éstas deberán contar con la aprobación de Conaset, para lo cual deben cumplir con las normas de certificación.

Transporte público y exigencia de sillas

El uso de sillas especializadas aumenta considerablemente la seguridad de los niños.

La nueva ley de uso de estos elementos no considera al transporte público, por lo que a micros, taxis y buses interurbanos no se les exige el uso de estos elementos para trasladas a menores de 12 años. Sin embargo, las cifras señalan que el uso de sillas de auto para niños reducen las lesiones y la probabilidad de muerte por impacto en un 75%.

Actualmente algunas aplicaciones que permiten coordinar un viaje en vehículo particular se encuentran funcionando en nuestro país, siendo “Uber” la más conocida, popular y polémica. Al no ser un transporte público autorizado (aunque utiliza la misma dinámica que un taxi), se le considera un vehículo particular, por lo que sí se les debiese exigir el uso de estos elementos.

“UberFamily” en Estados Unidos y México

Para saber cómo podrían aplicar el uso de estas sillas en su servicio, desde Publimetro revisamos como funciona la popular aplicación en el resto del mundo y descubrimos que en México y Estados Unidos tienen una variación del servicio llamada “UberFamily”. Así como en nuestro país tienen disponible un “UberBici” para el traslado de bicicletas, “UberWav” para el traslado de silla de ruedas, y “UberAssist” para apoyar a personas con alguna discapacidad o movilidad reducida, en estos dos países puedes optar por un vehículo que cuente con una silla para niños. Si bien, no hay información oficial respecto a si “Uber Chile” aplicará este mismo modelo, se puede especular sobre las formas en que podría aplicarse a la normativa chilena.

“UberFamily” ofrece al usuario la disponibilidad de sillas para trasladar niños. Ya está disponible en países como Estados Unidos y México.

Tal vez en la misma aplicación se podría especificar qué tipo de silla se requiere según las medidas del niño, o los vehículos que se inscriban para ser “UberFamily” podrían contar con sillas “convertibles” que abarquen varias etapas en las que los niños requieran silla.

Habrá que esperar a que la ley entre en funcionamiento para ver si “UberChile” toma alguna medida respecto a este tema o si suma una nueva probabilidad de parte a su funcionamiento que actualmente se encuentra fuera de norma. Actualmente no existe información oficial.

También te podría interesar: