Corte de Apelaciones mantiene condena contra desaforado diputado Gaspar Rivas

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del desaforado diputado independiente Gaspar Rivas, luego que el Octavo Juzgado de Garantía capitalino lo condenara a la pena remitida de 180 días de reclusión menor en su grado mínimo, la suspensión de su cargo de oficio público por el mismo plazo y una multa de 40 unidades tributarias mensuales (UTM).

La resolución del 28 de diciembre del tribunal de Garantía se dio en la causa iniciada contra el parlamentario, luego que el empresario Andrónico Luksic se querellara por injurias contra Rivas porque este lo trató de “hijo de puta” y “máximo delincuente” en pleno hemiciclo de la Cámara.

Pero a pesar de la condena el desaforado diputado no se disculpó ni echó pie atrás en sus “críticas” contra el empresario. “Tengo mi conciencia tranquila. Más allá del resultado jurídico de este juicio, al entender de mucho chilenos y chilenas, moralmente ya lo partí ganado”, dijo.

Y agregó que nunca ha pensado en retractarse, “ni en pedir disculpas, ni en retirar mis dichos. Yo estoy dispuesto a llegar a todo lo que corresponda manteniendo mi dignidad como persona, no voy a cambiar en un ápice lo que he señalado, no hay delito en decir la verdad. El lo puede cuestionar o discutir, pero ese es mi planteamiento. Un insulto no es necesariamente una injuria”.

Quizá por eso la Novena Sala del Tribunal de Alzada de Santiago no dio lugar a su recurso de nulidad y le mantuvo intacta la condena.