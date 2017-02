Joven peruano promete masacre en centro comercial de Lima si reúne "5 mil likes" en Facebook

“Es hora de hacer Historia y convertirme en leyenda, guarden este post“. Esta escalofriante amenaza es parte del escrito de un joven peruano que prometió protagonizar una masacre en un centro comercial limeño a través de Facebook.

“El día 23 de febrero (jueves) promediando las 2 de la tarde en el Jockey Plaza haré un tiroteo a todas las personas que vistan de blanco para que se note la sangre”, prosigue la amenaza.

“Lo transmitiré en vivo, no se a cuantos me los cargaré pero espero pasar más de 10 personas antes de convertirme en leyenda… 5.000 likes (no soy fake, pueden revisar mi biografía”, finaliza el escrito.

Cabe mencionar que el Ministerio del Interior peruano dio a conocer el hecho, asegurando que se encuentran investigando “al desadaptado que está haciendo amenazas en las redes sociales”.