Gerente de Wom fue asaltado en Santiago Centro

El británico que trajo la empresa telefónica Wom a Chile y la cual se ha hecho bastante popular, fue víctima de un asalto a mano armada por parte de un motociclista que lo interceptó cuando salía de la reconocida peluquería francesa, robándole su teléfono celular y una cadena de oro.

Según declaró en una entrevista realizada a Las Últimas Noticias, Bannister acudió hasta la peluquería mencionada como lo hace normalmente a cortarse la barba, “como había quedado tan bien me tomé unas fotos al estilo selfie y quise inmediatamente subirlas a mi perfil personal de Facebook (…) estaba en eso y justo antes de apretar el botón de publicar, llegó un hombre y me golpeó el hombro con una pistola, lo miré y me di cuenta de que era un ladrón”.

Pero esto no quedó así, el bautizado por las redes sociales como “Tío Wom” señaló que golpeó en el rostro y en los genitales al delincuente, pero este lo apunto con la pistola en su cabeza, por lo que en inglés le dijo que lo dejara tranquilo. Fue en ese momento que el delincuente huyo con el celular y la cadena de oro.

Luego del robo, Bannister caminó hasta las oficinas de su compañía donde comenzó a rastrear el equipo, lo que resultó inútil debido a que el ladrón ya lo había apagado.

Por otro lado, pese a ser asaltado, el gerente de Wom afirmó que pese a haber sufrido un asalto, no dejará de transitar por las calles céntricas de Santiago como acostumbra a hacerlo.