¿Hubo un accidente atómico en Europa a mediados de enero?

A mediados de enero, una agencia gubernamental noruega dedicada a la protección contra la radiación encendió las alarmas: sus mediciones detectaron un elevado registro de radicación en la frontera norte entre Noruega y Rusia.

La alerta fue por presencia inusual de yodo 131 o yodo radiactivo. Las autoridades noruegas se apresuraron en precisar que los niveles detectados, sin embargo, no revestían riesgos para las personas.

Este compuesto se detectó tras varias pruebas nucleares en los años 50, después del accidente en Chernobyl y también tras la crisis de la planta nuclear en Fukushima.

Esta vez, niveles elevados de yodo 131 fueron registrados, a parte de Noruega, en Finlandia, Polonia, Alemania, República Checa, Francia y España. En diario alemán Bild reporta que a fines de enero, Estados Unidos despachó a Europa un Boeing WC-135 Constant Phoenix, una aeronave especialmente equipada para recoger muestras en la atmósfera y detectar explosiones nucleares.

Tracking over the #UK 🇬🇧

🇺🇸 US Air Force

WC-135C Constant Phoenix

Nuclear explosion 'sniffer'

62-3582 COBRA55https://t.co/fvbSNtInVP pic.twitter.com/BB1WbDzAZK

— CivMilAir ✈ 🚁 (@CivMilAir) February 17, 2017