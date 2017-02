Regreso a clases: estas son las cosas que no te pueden exigir en la lista de útiles

Estamos a un poco más de una semana para que se de el vamos de forma oficial al regreso a clases de los estudiantes del país, por lo que en estos días previos los padres y apoderados están afinando los útiles y uniformes escolares para estar preparados.

Para hacer más fácil el regreso, la Superintendencia de Educación tiene la campaña “Tu escuela-Nuestra escuela”, en la que se informan acerca de las regulaciones y normativas sobre los textos, uniformes y útiles escolares que pide cada uno de los colegios o liceos del país.

Uniformes escolares:

Agencia Uno

Los establecimientos escolares no pueden obligar a comprar un uniforme escolar en una tienda o proveedor específico de alguna marca en particular y en caso de no contar con él, no se le puede negar el ingreso al colegio.

Si bien la vestimenta es parte de las decisiones que se toman como comunidad educativa, no se puede prohibir la participación de algún alumno.

En cuanto a las normas de uso del uniforme, estas deben estar señaladas en el reglamento interno del colegio y acordadas con la comunidad educativa.

Útiles escolares:

Agencia Uno

Ningún establecimiento puede condicionar el acceso y permanencia de algún estudiante por no contar con la lista de útiles.

Al igual que con los uniformes, los colegios no pueden exigir útiles escolares de marca, fabricante específico o tienda determinada, a lo que se le suman los artículos de aseo y oficina.

Es importante considerar que la Junaeb entrega un ser de útiles escolares gratuitos a los alumnos más vulnerables.

Textos escolares:

Agencia Uno

El Mineduc entrega textos de estudio a los establecimientos municipales y particulares subvencionados, y cada colegio que los recibe tiene la obligación de distribuirlos de forma gratuita.

En caso que el colegio solicite la compra de textos escolares adicionales, deben expresar que es de forma voluntaria y si alguno de los alumnos no los tiene, no pueden ser excluidos de las actividades ni sancionados.